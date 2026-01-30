От технологического наследия к строительству будущего — Atos перезапустила бренд Bull для HPC, ИИ и квантовых инноваций

 
atos eviden hardware hpc бренд ии реструктуризация франция

Печально известная своими финансовыми проблемами французская компания Atos официально перезапустила один из своих ведущих брендов. Теперь Bull позиционируется как глобальный лидер в HPC-, ИИ- и квантовых системах. Bull разрабатывает, внедряет и обслуживает оборудование и ПО, в том числе суперкомпьютеры. Bull позиционируется, как единственный европейский игрок, способный разрабатывать, выпускать и внедрять решения такого класса. Работа поддерживается командой исследователей и инженеров, производственными возможностями и др. Bull, как сообщают в самой компании, позволяет странам и отраслям полностью контролировать свои ИИ-мощности и данные.

Бизнес Bull основан на более чем вековом опыте в сфере вычислений и исследований, связанных с data science. Как утверждают в Atos, возрождение Bull — стратегически важная веха на пути бренда к формированию частной, независимой компании после подписания соглашения о покупке акций Францией 31 июля 2025 года. Корни у бренда европейские, но сейчас он, по словам Atos, занимает лидирующие позиции ещё и в Латинской Америке и Индии.

Bull владеет полным технологическим стеком, от разработки интегральных микросхем и интерконнектов до ИИ-платформ и приложений. Бренд обеспечивает надёжные решения промышленного уровня для критически важных секторов, включая, например, оборону и энергетику, одновременно снижая совокупную стоимость владения. По словам руководства бренда, с запуском Bull осуществляется «переподключение» к технологическому наследию для строительства будущего. Миссией компании называется обеспечение мощных, устойчивых и суверенных вычислений и ИИ-технологий, позволяющих уверенно и осмысленно внедрять инновации на уровне отраслей и целых наций.

Источник изображения: Bull

Источник изображения: Bull

Примечательна судьба самой Atos Group. Хотя сама компания позиционирует себя как лидера в сфере цифровой трансформации с 63 тыс. сотрудников и ежегодной выручкой €8 млрд, действующим в 61 странах под двумя брендами (Atos для сервисов и Eviden для продуктов), дела у компании идут, мягко говоря, непросто. Atos не первый год теряет выручку по всем направлениям, а будущее компании всё более туманно. Поэтому Atos заключила сделку с французским государством, согласно которой ему будут переданы «золотые акции» Bull SA. После неоднократных попыток спасти компанию, частой смены директоров и даже новостей о её возможной национализации Францией, летом 2025 года появилась информация, что власти Франции сделали предложение купить подразделение Advanced Computing в составе группы Atos.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1136099
« Назад к ленте

Комментарии