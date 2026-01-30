Печально известная своими финансовыми проблемами французская компания Atos официально перезапустила один из своих ведущих брендов. Теперь Bull позиционируется как глобальный лидер в HPC-, ИИ- и квантовых системах. Bull разрабатывает, внедряет и обслуживает оборудование и ПО, в том числе суперкомпьютеры. Bull позиционируется, как единственный европейский игрок, способный разрабатывать, выпускать и внедрять решения такого класса. Работа поддерживается командой исследователей и инженеров, производственными возможностями и др. Bull, как сообщают в самой компании, позволяет странам и отраслям полностью контролировать свои ИИ-мощности и данные.

Бизнес Bull основан на более чем вековом опыте в сфере вычислений и исследований, связанных с data science. Как утверждают в Atos, возрождение Bull — стратегически важная веха на пути бренда к формированию частной, независимой компании после подписания соглашения о покупке акций Францией 31 июля 2025 года. Корни у бренда европейские, но сейчас он, по словам Atos, занимает лидирующие позиции ещё и в Латинской Америке и Индии.

Bull владеет полным технологическим стеком, от разработки интегральных микросхем и интерконнектов до ИИ-платформ и приложений. Бренд обеспечивает надёжные решения промышленного уровня для критически важных секторов, включая, например, оборону и энергетику, одновременно снижая совокупную стоимость владения. По словам руководства бренда, с запуском Bull осуществляется «переподключение» к технологическому наследию для строительства будущего. Миссией компании называется обеспечение мощных, устойчивых и суверенных вычислений и ИИ-технологий, позволяющих уверенно и осмысленно внедрять инновации на уровне отраслей и целых наций.

Примечательна судьба самой Atos Group. Хотя сама компания позиционирует себя как лидера в сфере цифровой трансформации с 63 тыс. сотрудников и ежегодной выручкой €8 млрд, действующим в 61 странах под двумя брендами (Atos для сервисов и Eviden для продуктов), дела у компании идут, мягко говоря, непросто. Atos не первый год теряет выручку по всем направлениям, а будущее компании всё более туманно. Поэтому Atos заключила сделку с французским государством, согласно которой ему будут переданы «золотые акции» Bull SA. После неоднократных попыток спасти компанию, частой смены директоров и даже новостей о её возможной национализации Францией, летом 2025 года появилась информация, что власти Франции сделали предложение купить подразделение Advanced Computing в составе группы Atos.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: