У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора

Испытывающая немалые проблемы с бизнесом компания Atos привлекла к руководству нового генерального директора. Datacenter Dynamics напоминает, что речь идёт о назначении уже седьмого главы бизнеса за последние три года. На пост Жана-Пьера Мюстье (Jean-Pierre Mustier) придёт новый CEO Филипп Салль (Philippe Salle), который приступит к работе 1 февраля 2025 года. А прямо сейчас он займёт пост президента компании. Мюстье стал CEO Atos в июле 2024 года, но к компании он присоединился ещё в прошлом октябре.

У Салля богатый опыт работы в сфере IT-консалтинга, в своё время бизнесмен был главой Altran Group (позже ставшей Capgemini). Его предшественник Мюстье стал генеральным директором Atos после Пола Салеха (Paul Saleh), работавшего в должности с января 2024 года. Тот, в свою очередь, сменил Ива Бернера (Yves Bernaert), проработавшего CEO чуть более года. Наконец, до него директорами были Нурдин Бихман (Nourdine Bihmane), Филипп Олива (Philippe Oliva) и Диана Гальб (Diane Galbe).

Последняя вступила в должность, когда от руководства отстранили Родольфа Бельмера (Rodolphe Belmer), не сумевшего продержаться в должности и года. Примечательно, что в первые 20 лет деятельности у Atos было всего четыре генеральных директора. Мюстье сообщил, что решение о выборе нового CEO принято с учётом его «обширного послужного списка». Правда, не последнюю роль, вероятно, сыграл и тот факт, что Салль сам намерен инвестировать в Atos €9 млн ($9,8 млн).

Предлагающая локальную и облачную инфраструктуру, услуги консалитинга и IT-сервисы компания Atos годами стремилась справиться с долгами, но в итоге её акции значительно упали в цене на фоне массы иных финансовых проблем. Сейчас в Atos работают над планом реструктуризации, который, как ожидается, позволит контролировать задолженность бизнеса и решит вопрос с многолетней финансовой неопределённостью.

Компания предложила и утвердила с кредиторами ряд мер по выходу из кризиса — облигации и долг в объёме €2,9 млрд ($3,1 млрд) будут конвертированы в капитал. Также компании дадут в долг ещё €1,68 млрд ($1,81 млрд) и вольют €233 млн ($250,7 млн) новых инвестиций в капитал. Ранее французские власти намеревались выкупить часть бизнеса за €1 млрд ($1,09 млрд), чтобы сохранить критически важные для страны технологии, но теперь сделка, похоже, не состоится. В сентябре Atos опубликовала отчёт, в котором сообщалось о сокращении прогнозируемой выручки в ближайшие три года из-за не лучших результатов работы в I половине 2024 года.

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