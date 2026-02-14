В Германии запущен 54-кубитный квантовый компьютер Euro-Q-Exa в рамках проекта EuroHPC

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) объявило о запуске квантового компьютера Euro-Q-Exa, расположенного в Мюнхене (Германия). Ввод системы в эксплуатацию, как отмечается, знаменует собой важную веху в формировании современной инфраструктуры квантовых вычислений в Европе.

Комплекс Euro-Q-Exa развёрнут в Суперкомпьютерном центре Лейбница (LRZ) Баварской академии наук. Проект реализован при совместной финансовой поддержке EuroHPC, Федерального министерства исследований, технологий и космоса Германии (BMFTR), а также Министерства науки и искусств Баварии (StWK).

Система Euro-Q-Exa разработана компанией IQM Quantum Computers на основе платформы Radiance. Изначально машина включает 54 сверхпроводящих кубита. К концу 2026 года будет смонтирована модернизированная установка, оперирующая 150 кубитами.

Благодаря интеграции Euro-Q-Exa в НРС-среду LRZ европейские исследователи смогут разрабатывать, тестировать и масштабировать приложения на основе гибридных квантово-классических вычислений в различных областях. Среди них названы исследования нейродегенеративных заболеваний, фармакология и климатическое моделирование. Европейские исследователи смогут получить доступ к системе через Мюнхенский квантовый портал (MQP) или портал EuroHPC JU.

Euro-Q-Exa — один из шести квантовых компьютеров, которые устанавливаются в передовых суперкомпьютерных центрах в Европе, наряду с системами в Чехии, Франции, Италии, Польше и Испании. Развитие данной инфраструктуры позволяет объединить сильные стороны квантовых вычислений и традиционных суперкомпьютеров, что открывает перед исследователями качественно новые возможности при решении сложнейших задач.

