Aria Networks представила «думающую» сетевую платформу Deep Networking для высокоэффективных ИИ-инфраструктур

Компания Aria Networks анонсировала сетевую платформу Deep Networking, призванную повысить эффективность работы ИИ-систем. Предложенное решение объединяет специализированное коммутационное оборудование, сетевую ОС SONiC, высокоточную телеметрию на коммутаторах, трансиверах и сетевых картах, а также ИИ-алгоритмы на разных уровнях вычислительной инфраструктуры.

Стартап Aria Networks основан в январе 2025 года Мансуром Карамом (Mansour Karam), учредителем фирмы Apstra, которую в 2019-м приобрёл американский производитель сетевого оборудования Juniper Networks. Aria Networks занимается разработкой высокопроизводительных решений, сочетающих возможности стандартного Ethernet со специализированным ПО для управления большим количеством модульных коммутаторов как единой системой. На сегодняшний день стартап привлёк в общей сложности $125 млн инвестиций от Sutter Hill Ventures, Atreides Management, Valor Equity Partners и Eclipse Ventures.

Идея Deep Networking заключается в том, чтобы рассматривать сеть в качестве активного участника кластера ИИ, а не в роли пассивного слоя. Это достигается путём сбора детальной телеметрии с коммутационных ASIC, внедрения интеллектуальных агентов на каждом уровне и постоянного распространения обновлений ПО через облако.

В качестве ключевых показателей быстродействия Aria Networks рассматривает MFU (уровень утилизации оборудования при обучении) и Token Efficiency (эффективность токенов). Первый параметр отражает, какой процент от теоретической максимальной производительности ИИ-ускорителя (пиковых FLOPS) реально тратится на полезные вычисления для обучения или инференса. В свою очередь, эффективность токенов показывает, уровень MFU или время на обработку одного токена.

Основное техническое преимущество Deep Networking заключается в получении детализированной телеметрии. Традиционные инструменты мониторинга сети собирают данные постфактум — с относительно невысокой точностью. Решение Aria Networks обрабатывает телеметрию в реальном времени непосредственно с ASIC. Благодаря этому обеспечивается адаптивная настройка параметров DLB (динамическая балансировка нагрузки) и DCQCN (механизм управления перегрузками).

Сама платформа Deep Networking имеет многоуровневую архитектуру. На самых нижних уровнях ИИ-агенты в течение микросекунд реагируют на такие события, как сбои в работе трансиверов, перенаправляя трафик между коммутаторами. На более высоких уровнях принимаются стратегические решения о перераспределении потоков в кластере. Кроме того, внешние системы, например, планировщики заданий и маршрутизаторы, могут напрямую запрашивать сведения о состояние сети и интегрировать их в процесс принятия собственных решений.

С аппаратной точки зрения инфраструктура Deep Networking базируется на коммутаторах Aria Switch 800G, Aria Switch 1.6T High Radix и Aria Switch 1.6T, оснащённых чипами Broadcom. Платформа непрерывно настраивает каждый аспект сетевой инфраструктуры для конкретного обслуживаемого ИИ-кластера без ручного вмешательства, что сводит к минимуму задержки и устраняет ошибки, обусловленные человеческим фактором. Администраторам достаточно указать свои потребности, после чего платформа соответствующим образом оптимизирует сеть. При этом система постоянно оценивает состояние сети и в режиме реального времени принимает меры для обеспечения наилучшей производительности и бесперебойной работы.

Aria Networks утверждает, что один неисправный сетевой адаптер в кластере из 10 тыс. XPU может снизить показатель MFU на 1,7 %. А сбой трансивера способен спровоцировать некорректную переадресацию трафика, что приведёт к существенным финансовым потерям. Архитектура Deep Networking позволяет эффективно решать подобные проблемы, одновременно улучшая производительность. Так, повышение MFU на 3 % в кластере из 10 тыс. XPU, по оценкам стартапа, приводит к увеличению годовой выручки на $49,8 млн.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: