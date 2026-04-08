Консорциум UALink, созданный в 2024 году для разработки открытого интерконнекта для масштабируемого ИИ следующего поколения, который может стать альтернативой NVLink и NVSwitch от NVIDIA, объявил о ратификации следующей версии спецификации UALink 2.0, которая включает три основных дополнения — внутрисетевые вычисления (In-Network Compute), определение чиплетов (Chiplet Definition) и управляемость (Manageability).

Как указано в пресс-релизе, «новые спецификации поддерживают развёртывание решений UALink в средах с несколькими рабочими нагрузками, одновременно способствуя повышению эффективности технологии UALink, производительности для рабочих нагрузок ИИ и упрощению внедрения». Базовая скорость обмена данными (200G на линию) не изменилась. Более того, до сих пор нет и оборудования стандарта UALink 1.0, представленного год назад.

«Усовершенствования технологии UALink, представленные в этом релизе, позволят отрасли быстро и эффективно интегрировать решения UALink в свои архитектуры. Консорциум UALink по-прежнему привержен развитию инфраструктуры ИИ посредством открытых отраслевых стандартов, которые облегчают вывод на рынок приложений ИИ следующего поколения», — заявил Куртис Боуман (Kurtis Bowman), председатель совета директоров консорциума UALink.

Консорциумом были представлены:

Общая спецификация UALink 2.0 (UALink Common Specification 2) Снижает задержку, экономит полосу пропускания и повышает эффективность масштабирования для распределённого обучения и инференса для решений ИИ в сложных и многозадачных средах для систем UALink. Добавляет поддержку внутрисетевых вычислений — метода, уменьшающего количество сообщений, которые необходимо отправлять между ускорителями для планирования работы. Меньший объём полосы пропускания, затрачиваемой на сообщения, означает больше полосы для данных, и более быструю работу для рабочих нагрузок ИИ.

Спецификация UALink 200G физического уровня и уровня передачи данных (DL/PL) 2.0 (UALink 200G Data Link and Physical Layers (DL/PL) Specification 2.0) — разделяет общую спецификацию UALink, создавая одно направление работы для протокола и транспортного уровня, и другое для технологий I/O. Как пояснил Боуман изданию The Register, это означает, что группа может разрабатывать решения для современных сетей 200G, сетей 400G, которые скоро станут доступны, а также всех будущих решений на физическом уровне. Разделение общей спецификации UALink позволяет UALink быстро развиваться по мере необходимости на новых физических уровнях и скоростях, не требуя изменений в других спецификациях.

Спецификация UALink Manageability Specification 1.0 стандартизирует управляемость систем и добавляет поддержку gRPC Network Management Interface, YANG, SAI и Redfish.

Спецификация UALink Chiplet Specification 1.0 описывает необходимую информацию для интеграции технологии UALink в SoC на основе чиплетов, включая интерфейсы, форм-факторы, управление потоком данных и управление чиплетами. Полностью соответствует спецификации UCIe 3.0 для упрощённой интеграции в существующие экосистемы чиплетов.

Боуман сообщил The Register, что чипы для спецификации 1.0 поступят в лаборатории во II половине 2026 года и появятся в продаже в 2027 году. К тому времени UALink выпустит спецификации версии 3.0 — задолго до дебюта чипов версии 2.0. Боуман признал, что версии 1.0 и 2.0 не будут полноценными конкурентами интерконнекту NVIDIA, но к версии 3.0, которая появится примерно через год, UALink достигнет паритета по производительности и темпам выпуска стандартов.

Консорциум UALink стремится создать альтернативу интерконнекту NVIDIA, которая будет работать с любым ускорителем и соответствовать его уровню производительности. Консорциум считает, что развивающиеся неооблачные платформы, специализирующиеся на размещении ИИ-систем, оценят возможность создания единого интерконнекта с поддержкой любых используемых ими GPU, отметил The Register.

Между тем NVIDIA не стоит на месте. В прошлом году она представила технологию NVIDIA NVLink Fusion, которая расширяет доступ к NVLink сторонним чипам. Компания уже заключила соглашения с Arm, AWS, Fujitsu, Intel, Marvell, MediaTek и SiFive. AMD же делает ставку на UALink.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: