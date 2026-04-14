Panmnesia привлёк $10 млн на разработку интерконнекта следующего поколения для ИИ ЦОД

Южнокорейский стартап Panmnesia, специализирующийся на разработке интерконнекта для ИИ-инфраструктур, сообщил о получении финансирования в размере около $10 млн на разработку интерконнекта следующего поколения для ИИ ЦОД. Проект включает разработку контроллеров и коммутаторов на основе открытых стандартов, таких как UALink и протоколов интерконнекта на основе Ethernet.

Уже имея обширный портфель продуктов CXL, Panmnesia теперь расширяет свою деятельность в области интерконнекта, ориентированного на ускорители. Компания отметила, что по мере распространения крупномасштабных ИИ-моделей в различных отраслях, ИИ ЦОД всё чаще полагаются на ИИ-ускорители разных вендоров. В этом контексте технологии интерконнекта, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных между ускорителями, стали критически важным фактором, определяющим общую производительность ИИ-системы.

Также Panmnesia планирует оптимизировать топологию разработанных устройств для ускорения обмена данными между ними и провести валидацию на уровне стойки. Ожидается, что чип-коммутатор с поддержкой интерконнекта, ориентированного на ускорители, такого как UALink, станет доступен во II половине 2027 года.

Портфолио продуктов CXL компании включает комплексные решения, в том числе контроллеры и IP-блоки PCIe/CXL, аппаратные SoC, такие, как коммутаторы PCIe/CXL, и специализированные кремниевые решения. В прошлом году Panmnesia представила архитектуру CXL-over-XLink, которая интегрирует специализированные каналы связи для ускорителей (известные как XLink), включая UALink, с CXL для обеспечения расширенной связи в крупных ИИ ЦОД.

