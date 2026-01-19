Panmnesia представила чип-коммутатор Panswitch с поддержкой PCIe 6.4 и CXL 3.2

Южнокорейский стартап Panmnesia анонсировал чип-коммутатор Panswitch (модель H1SW06245ACFAA), предназначенный для использования в составе масштабных HPC-платформ и дата-центров, ориентированных на задачи ИИ. Кроме того, представлена сопутствующая плата для разработчиков PanRDK.

Как утверждается, Panswitch — это первое в мире изделие в своём классе, полностью поддерживающее ключевые функции, описанные в спецификации CXL 3.2, включая Port-based Routing (PBR). Это позволяет соединять тысячи устройств в единой вычислительной среде посредством CXL.

Отмечается, что Panswitch даёт возможность формировать сети с различными топологиями — от простых древовидных структур до ячеистых (mesh) конфигураций, систем Dragonfly и пр. Это позволяет оптимизировать пути передачи данных в зависимости от конкретных рабочих нагрузок. В состав Panswitch входит проприетарный CXL-контроллер Panmnesia со сверхнизкой задержкой. Говорится о поддержке интерфейса PCIe 6.4. В целом, как подчёркивает разработчик, Panswitch обеспечивает повышенную производительность и эффективность при крупномасштабных развёртываниях ИИ.

В свою очередь, плата PanRDK предназначена для тестирования чипа-коммутатора в реальных условиях. Это решение оснащено FPGA, благодаря чему может быть настроено для работы в качестве различных устройств, в том числе CXL CPU, CXL GPU и пула памяти CXL. Предусмотрены слоты MCIO и CEM, что позволяет сформировать полноценную систему с поддержкой CXL. Плата совместима не только с изделиями Panmnesia, но и с широким спектром решений сторонних производителей, соответствующих стандарту CXL. Поставки чипов Panswitch и пилотных систем уже начались.

