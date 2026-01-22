Upscale AI привлёк $200 млн для запуска ИИ-интерконнекта и коммутатора SkyHammer

Стартап Upscale AI, специализирующий на разработке ИИ-интерконнекта, объявил о привлечении $200 млн в рамках раунда финансирования серии А. С учётом предыдущего раунда общая сумма инвестиций в Upscale AI достигла $300 млн, а оценка его рыночной стоимости превысила $1 млрд, что придало ему статус «единорога». Это большая сумма для любой технологической компании со 150 сотрудниками, большинство из которых инженеры. Раунд серии А возглавили Tiger Global, Premji Invest и Xora Innovation, также в нём приняли участие Maverick Silicon, StepStone Group, Mayfield, Prosperity7 Ventures, Intel Capital и Qualcomm Ventures.

Upscale AI отметил, что поддержка инвесторов отражает растущее в отрасли мнение, что сети являются критически узким местом для масштабирования ИИ, а традиционные сетевые архитектуры, предназначенные для соединения вычислительных ресурсов общего назначения и хранилищ, принципиально не подходят для эпохи ИИ. Устаревшие сетевые решения для ЦОД были разработаны до появления ИИ, и слабо подходят для масштабного, синхронизированного масштабирования на уровне стоек.

Когда Upscale AI был основан в начале 2024 года, консорциум UALink и стандарт ESUN, предложенный Meta✴ Platforms, ещё не были обнародованы, но идея гетерогенной инфраструктуры, безусловно, уже была, отметил ресурс The Next Platform. Созданная Upscale AI платформа объединяет GPU, ИИ-ускорители, память, хранилище и сетевые возможности в единый синхронизированный ИИ-движок. Для этого стартап разработал ASIC SkyHammer, который поддерживает ESUN, UALink, Ultra Ethernet, SONiC и Switch Abstraction Interface (SAI). Фактически Upscale AI хочет составить конкуренцию NVIDIA NVSwitch, дав возможность выбора интерконнекта при создании ИИ-инфраструктур.

Upscale AI сообщил, что благодаря дополнительному финансированию представит первую полнофункциональную, готовую к использованию платформу, охватывающую кремниевые компоненты, системы и ПО. Также полученные средства будут направлены на расширение инженерных, торговых и операционных команд по мере перехода к коммерческому внедрению решения. По словам Арвинда Шрикумара (Arvind Srikumar), старшего вице-президента по продуктам и маркетингу компании, поставки образцов SkyHammer клиентам начнутся в конце 2026 года, а массовые поставки — в 2027 году, когда в это же время выйдут новые поколения GPU, XPU, коммутаторов и стоек. Коммутаторы должны быть у OEM/ODM-производителей за два квартала до того, как вычислительные ядра будут готовы к поставкам, чтобы они могли собрать системы и протестировать их.

«Я всегда считал, что гетерогенные вычисления — это правильный путь, и гетерогенные сети — это тоже правильный путь», — сообщил Шрикумар изданию The Next Platform. Он отметил, что Upscale AI фокусируется на демократизации интерконнекта для ИИ. Шрикумар признал, что у NVIDIA отличные технологии, и что это «потрясающая» компания, когда дело касается инноваций. Вместе с тем он считает, что в будущем, с учётом темпов развития ИИ, вряд ли одна компания сможет предоставить все необходимые технологии для ИИ.

Шрикумар считает, что PCIe-коммутация хорошо работает, когда несколько СPU взаимодействуют с несколькими GPU, относительная пропускная способность памяти GPU довольно низкая, а СPU и GPU расположены довольно близко друг к другу в серверном узле. В то же время Upscale AI скептически относится к попыткам создания коммутаторов UALink, ESUN или SUE путем использования ASIC-чипов для PCIe или путём извлечения начинки ASIC-чипов Ethernet-коммутаторов. «Те, кто давно занят в сфере ASIC, знают, что можно удалить много блоков, но основные элементы остаются прежними. Базовая ДНК каждого ASIC остается неизменной», — отметил Шрикумар. Поэтому в Upscale AI решили создать ASIC с нуля, а затем обеспечить поддержку протоколов семантики памяти по мере их появления.

