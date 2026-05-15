Сетевой протокол Multipath Reliable Connection (MRC) улучшит производительность и надёжность ИИ-кластеров

OpenAI в партнёрстве с AMD, Broadcom, Intel, Microsoft и NVIDIA анонсировала технологию Multipath Reliable Connection (MRC) — сетевой протокол, призванный повысить производительность и отказоустойчивость масштабных GPU-кластеров, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ. MRC уже используется во всех крупных кластерах OpenAI c NVIDIA GB200, в том числе в первом ЦОД Stargate, а также в ЦОД Microsoft по проекту Fairwater.

Отмечается, что при обучении больших языковых моделей (LLM) каждый этап предполагает огромное количество пересылок данных между узлами в кластере. При этом единственная задержка при подобных транзакциях может повлиять на весь процесс, потенциально провоцируя простои тысяч ИИ-ускорителей. Такие прерывания приводят к снижению эффективности использования имеющихся вычислительных мощностей и к увеличению временных затрат. Наиболее распространёнными причинами задержек и нестабильности при передаче данных являются перегрузка сети, сбои в работе каналов связи и коммутационных устройств. Причём по мере увеличения масштабов кластеров проблемы усугубляются: неполадки возникают всё чаще, а их устранение становится более затруднительным.

Протокол MRC, как утверждается, устраняет ряд ключевых недостатков сетей Ethernet применительно к инфраструктурам ИИ. В частности, вводятся такие механизмы, как адаптивная многопутевая передача данных, многоканальные перекрёстные Ethernet-фабрики, «распыление» пакетов, быстрое восстановление после сбоев и пр. MRC коренным образом меняет способ передачи трафика по сети.

Традиционные платформы RoCE обычно привязывают поток данных к одному сетевому пути, что может снижать эффективность при возникновении неполадок. MRC же распределяет пакеты из одной серии одновременно по сотням путей и нескольким физическим сетевым каналам. В пакетах содержатся сведения об их конечном назначении, что позволяет ускорителям размещать данные в нужной последовательности, даже если пакеты поступают не по порядку. MRC хранит информацию о состоянии множества используемых путей: если обнаруживается перегрузка какого-либо из них, выбирается альтернативный маршрут, что позволяет оперативно перераспределить нагрузку по всей сети.

Ещё одной важной особенностью MRC является многоуровневая архитектура, которая изменяет саму физическую концепцию построения интерконнекта. Так, например, сетевой интерфейс 800GbE может быть разделён на 100GbE-каналы, связанные с восемью различными коммутаторами отдельными каналами. В результате можно построить восемь отдельных параллельных сетей. Такой подход оказывает значительное влияние на структуру кластера. В частности, коммутатор c 64 портами 800GbE можно использовать в конфигурации на 512 × 100GbE. И это позволяет построить сеть, объединяющую около 131 тыс. GPU, используя всего два уровня коммутации, против традиционных трёх- или четырёхуровневых топологий.

В протоколе MRC также используется новый способ обработки перегрузок и потери пакетов в сетях Ethernet. Обычно применяется технология PFC (Priority Flow Control) — управление потоками на основе приоритетов: этот механизм предполагает приостановку передачи данных для конкретных классов трафика, а не для всего порта целиком. В случае MRC задействован иной подход, основанный на выборочных подтверждениях, явных запросах на повторную передачу и обрезке пакетов. Так, когда коммутатор сталкивается с перегрузкой, он может отрезать полезную нагрузку и переслать в пункт назначения только заголовок пакета, что позволяет получателю быстро идентифицировать отсутствующие данные и запросить повторную передачу. Утверждается, что это даёт возможность восстанавливаться после сбоев и перегрузок в течение микросекунд, что на порядки быстрее по сравнению с обычными архитектурами.

С внедрением MRC сокращается необходимость в динамической маршрутизации. Если пакеты теряются на каком-либо пути, система на основе MRC просто перестаёт использовать этот путь. Вместо динамической маршрутизации применяется так называемая сегментная маршрутизация IPv6 (IPv6 Segment Routing, SRv6), которая позволяет отправителю напрямую задать путь прохождения пакета, прописав последовательность идентификаторов коммутаторов. При пересылке данных коммутатор проверяет наличие собственного идентификатора. Если он присутствует, он удаляет из пакета свой идентификатор и ищет следующий за ним идентификатор в статической таблице маршрутизации, которая указывает, куда необходимо отправить пакет данных.

В отличие от динамической маршрутизации, такая статическая таблица формируется при первой настройке коммутатора и в дальнейшем не изменяется. MRC использует SRv6 для передачи пакетов по всем физическим каналам и уровням, а также по множеству путей в каждом из них. Если какой-либо путь становится недоступен, система игнорирует его. При этом коммутаторам не нужно пересчитывать маршруты или выполнять другие действия, кроме как строго следовать статическим маршрутам, заложенным в таблице.

Протокол MRC выпущен в рамках проекта OCP. В целом, как отмечается, MRC обеспечивает три ключевых преимущества перед стандартными Ethernet-сетями для кластеров ИИ. Во-первых, MRC позволяет создавать многоуровневые высокоскоростные инфраструктуры для платформ с более чем 131 072 конечных точек, используя всего два уровня коммутаторов. Во-вторых, адаптивное распределение пакетов обеспечивает эффективную балансировку нагрузки, благодаря чему практически отсутствуют перегрузки в ядре сети. В-третьих, применение SRv6 обеспечивает быстрый обход сбоев и отправку пакетов только по работающим путям.

Компания Broadcom заявила, что её сетевые адаптеры Thor Ultra, а также коммутаторы Tomahawk 5 и Tomahawk 6 изначально поддерживают функциональность MRC. В частности, Thor Ultra позволяет использовать 2, 4 или 8 параллельных сетей на одном порту и распределять трафик одновременно по 128 каналам. При этом Tomahawk 5 обеспечивает коммутационную способность до 51,2 Тбит/с, а Tomahawk 6 — до 102,4 Тбит/с. В свою очередь, NVIDIA отмечает, что протокол MRC, будучи расширением RoCE, совместим с решениями Spectrum-X Ethernet. OpenAI уже использовала MRC при обучении нескольких ИИ-моделей, задействовав коммутаторы Broadcom и NVIDIA. Конкуренцию MRC составляет схожий во многих аспектах Ultra Ethernet.

