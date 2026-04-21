Глава Microsoft пообещал досрочно ввести в эксплуатацию самый мощный в мире ИИ ЦОД проекта Fairwater

Многоцелевой ИИ-кампус Microsoft Fairwater в Висконсине строится ускоренными темпами и будет введён в эксплуатацию раньше запланированного срока, сообщает Datacenter Dynamics. Об этом на днях упомянул глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). По его словам, это самый мощный в мире ИИ ЦОД, объединяющий «сотни тысяч» NVIDIA GB200, а оптоволокна в нём хватит, чтобы «обернуть планету четыре раза».

Пока нет данных, готова ли уже площадка Fairwater к эксплуатации или просто будет сдана несколько раньше. О том, что кампус в городке Маунт-Плезант (Mount Pleasant) будет вот-вот достроен, сообщалось ещё осенью 2025 года. Тогда же компания объявила, что суммарные инвестиции в площадку в течение нескольких лет составят $7,3 млрд. Строительство началось ещё в 2023 году на территории производственной площадки Foxconn. Первоначально планировалось застроить более 127 га.

Впоследствии компания получила разрешение застроить ещё 405 га, а чуть позже она купила за $43 млн ещё 65 га. В январе 2026 года Microsoft дано разрешение на строительство на территории кампуса ещё 15 зданий ЦОД. На данный момент Fairwater включает три больших объекта общей площадью около 11,5 тыс. м2. Для строительства понадобилось 74,9 км глубоких свай для фундамента, более 12 тыс. т строительной стали, 193 км подземного кабеля среднего напряжения и 116,8 км трубопроводов.

Похожий кампус Fairwater в Атланте (Джорджия) заработал в ноябре 2025 года, он будет напрямую связан с кампусом в Висконсине. Есть и планы строительства ЦОД в Лидсе (Leeds, Великобритания). По имеющимся данным компания, «близка» к получению разрешения на строительство в Западном Йоркшире. Кампус планируется построить на территории бывшей электростанции, он будет включать три трёхэтажных ЦОД (LBA10, 11 и 12) объекта площадью около 39 тыс. м2 каждый. Также на территории комплекса разместится электроподстанция. Строительство может стартовать в начале 2027 года.

