Власти США скрывают потери от налоговых льгот для ЦОД

Как свидетельствует доклад НКО Good Jobs First, власти многих штатов США и органы местного самоуправления допускают нарушения общепринятых принципов бухгалтерской отчётности (GAAP), не раскрывая потери от налоговых льгот для ЦОД, сообщает The Register.

В отчёте Data Center Tax Abatements: Why States and Localities Must Disclose These Soaring Revenue Losses названы 14 штатов США, не раскрывающих объём недополученных средства от дата-центров. Аналогичной практики придерживаются и органы местного самоуправления. Good Jobs First утверждает, что сведения о налоговых льготах требуется раскрывать с 2017 года в соответствии со стандартом Governmental Accounting Standards Board (GASB) Statement No. 77 (GASB №77).

Корректно отчитываются о таких потерях в ежегодных финансовых отчётах Annual Comprehensive Financial Reports (ACFRs) лишь штаты Вашингтон, Техас и Вирджиния. В то же время многие другие штаты отмечают соответствующие потери лишь в т.н. отчётах о налоговых расходах (Tax Expenditure Reports, TER), носящих оценочный характер и не подлежащих обязательному аудиту. Проблема усугубляется тем, что местные законы о налоговых льготах принимались тогда, когда дата-центры были намного меньше. С тех пор появились гигантские ИИ ЦОД, потребляющие огромное количество ресурсов и занимающие много места. Например, кампус Meta✴ Hyperion сравним по площади с Манхэттеном.

По мнению авторов проекта, такие гигантские проекты приводят к значительным упущенным доходам, которые могли бы поступать от операторов ЦОД. Сейчас компании нередко получают крупные налоговые льготы в обмен на размещение своей инфраструктуры в конкретных регионах, и приток инвестиций приветствуется местными властями. Как свидетельствует отчёт, более $1 млрд ежегодно теряют три штата — Джорджия ($2,5 млрд), Вирджиния ($1,94 млрд) и Техас ($1 млрд). НКО называет налоговые льготы для ЦОД «самой неконтролируемой формой расходов штатов». Кроме ущерба бюджетам всех уровней, ЦОД потребляют электричество, чистую воду и занимают крупные участки.

На фоне планов Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft направить $650 млрд на капитальные затраты, значительная часть которых пойдёт на ИИ-инфраструктуру и ЦОД, возникает вопрос о необходимости субсидировать отрасль. Ранее отмечалось, что в штатах, охотно предоставляющих подобные налоговые льготы, стоимость создания постоянного рабочего места в ЦОД может превышать $1 млн — из средств налогоплательщиков. При этом дата-центры в целом являются антирекордсменами по созданию рабочих мест и поддержки локальной экономики.

Конечно, раскрытие подобных данных может усилить недовольство общественности. По данным Data Center Watch, только во II квартале 2025 года в США заблокировали или отложили 20 проектов ЦОД из-за протестов местных жителей, а в Индианаполисе по дому местного политика, поддержавшего строительство ЦОД, открыли стрельбу. Недавно сообщалось, что жители американского городка выгнали половину муниципального совета, втихую одобрившего строительство крупного ЦОД — и собираются выгнать других чиновников.

В отчёте Good Jobs First штатам и муниципалитетам рекомендуется привести отчётность в соответствие с GAAP с полным раскрытием потерь из-за налоговых льгот для ЦОД. Кроме того, рекомендуется опубликовать соответствующие данные и за прошлые годы, начиная с 2017-го.

