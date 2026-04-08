«Нет дата-центрам»: в Индианаполисе обстреляли дом чиновника, одобрившего строительство ЦОД

Протесты против строительства дата-центров приобретают в США опасный характер. У дома одного из членов городского совета Индианаполиса, поддержавшего создание ЦОД в округе, прогремели выстрелы, причём инцидент не был случайностью, сообщает The Register.

По словам одного из представителей города Рона Гибсона (Ron Gibson), утром в понедельник он проснулся от выстрелов. Выяснилось, что в его дверь выстрелили 13 раз, а на пороге оставили записку «Нет дата-центрам» (No data centers). Как рассказал Гибсон в социальных сетях, пули легли в считанных шагах от того места, где накануне играл с конструктором его восьмилетний сын. Чиновник назвал происшествие «глубоко тревожащим» и подчеркнул, что деятельность властей может вызывать сильные разногласия, но насилие не является решением, особенно в случаях, когда опасности подвергается семья.

Ранее Гибсон публично поддержал перезонирование земель, что позволит построить кампус ЦОД за $500 млн на участке площадью более 5,5 га. 1 апреля городские власти утвердили изменение зонирования земли для реализации проекта. Сообщается, что в два крупных объекта на 75 МВт готова инвестировать компания Metrobloks. Она же предлагает покрыть необходимые расходы для модернизации сетей передачи данных и энергетической инфраструктуры для этих объектов. По данным СМИ, против проекта выступили около 100 человек, утверждающих, что ЦОД не создаст новых рабочих мест и не принесёт никакой пользы району Мартиндэйл-Брайтвуд (Martindale-Brightwood).

Инцидент со стрельбой произошёл на фоне растущего в обществе недовольства многочисленными проектами ЦОД в США и других странах и сопутствующего строительного бума, связанного с ростом спроса на вычислительные мощности. СМИ сообщали о беспорядках в Вирджинии, Пенсильвании, Северной Каролине и других штатах, результатом которых стал срыв запланированных проектов. По некоторым данным, в Висконсине один из городов пытался сместить мэра после одобрения строительства ЦОД.

Отдельно сообщалось, что во II половине 2025 года объём строительства мощностей ЦОД на ключевых рынках США сократился — всё чаще население препятствовало бизнесу в получении разрешений на строительство. Когда проблему озвучили на федеральном уровне, президент США начал требовать от техногигантов гарантий того, что развитие их проектов не повлияет на коммунальные счета рядовых потребителей и не приведёт к истощению водных ресурсов на местах.

Протесты в США, связанные со строительством ЦОД, действительно происходят довольно часто. Так, в прошлом августе сообщалось, что проект одного из крупнейших в мире ЦОД Project Sale в Джорджии оказался под угрозой срыва из-за противодействия местных жителей. По этой же причине Energy Storage Solutions не удалось вовремя получить разрешение на строительство крупного объекта, а Applied Digital и вовсе умышленно скрывает местоположение будущих ЦОД.

