Applied Digital построит 430-МВт ИИ ЦОД для секретного клиента в секретном месте

Applied Digital, превратившаяся из криптоманинговой компании в провайдера ИИ-инфраструктуры, анонсировала начало строительства кампуса Delta Forge 1 мощностью 430 МВт (300 МВт IT-нагрузки) на юге США. При этом заказчик и точное место реализации проекта не называются, и тому есть причины, сообщает The Register. Изначально в кампусе Delta Forge 1 построят два здания по 150 МВт на территории более 200 га. Новый объект должен заработать в середине 2027 года.

В ходе строительства прошлых проектов Applied Digital неоднократно сталкивалась с противодействием. Например, в Харвуде (Harwood) в Северной Дакоте местные жители выступили против строительства кампуса ЦОД Polaris Forge 2, то же случилось и с кампусом Polaris Forge 1 в Эллендейле (Ellendale) в том же штате.

Applied Digital заявила, что подобной секретностью хотят дать муниципалитету время подготовиться к вниманию медиаресурсов. Утверждается, что компания не пытается ничего скрыть, просто маленькие городки не имеют развитых PR-представительств и именно им, а не компании, будет непросто. Ранее компания сообщила, что готовит соглашение с неназванным гиперскейлером о строительстве дата-центров на юге США, где в отличие от Северной Дакоты, заниматься строительством можно и зимой. На этом компания останавливаться не планирует, намереваясь освоить новые локации в Северной и Южной Дакоте и на отдельных рынках юга США.

В 2020 году Applied Digital была известна как Applied Blockchain и занималась майнингом криптовалют. 1,5 ГВт строящихся мощностей отчасти принадлежали Bitmain. Планировалось размещение серверов для добычи биткоинов, но в будущем допускалось размещение оборудования других HPC-проектов. Впоследствии Applied Digital сдала в аренду Polaris Forge 1 компании CoreWeave, также в своё время занимавшейся криптомайнингом. Также Applied Digital сдала на 15 лет неназванному клиенту за $5 млрд 200 МВт мощностей в кампусе Polaris Forge 2. В городе с 900 жителями компания столкнулась с противодействием жителей своему 280-МВт кампуса стоимостью $3 млрд — людей беспокоил возможный шум, рост коммунальных тарифов и расширением застройки.

Сменила профиль с криптовалют на ИИ и Crusoe, занявшаяся реализацией проекта OpenAI Stargate, а также некоторые другие криптокомпании. В январе 2026 года появилась информация, что майнер Riot Platforms сменит профиль и сдаст AMD 25 МВт мощностей ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: