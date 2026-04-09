Президент Microsoft намекнул на создание защищённых ЦОД в свете войны на Ближнем Востоке

После начала атак США и Израиля на Иран и последовавших ответных ударов, в том числе по инфраструктуре ЦОД американских компаний, Microsoft, вероятно, пересмотрит подходы к проектированию и строительству новых дата-центров, сообщает The Register.

По информации издания, президент компании Брэд Смит (Brad Smith) заявил в одном из недавних интервью, что атаки со временем окажут влияние на проектирование и строительство ЦОД, но это влияние может отличаться от региона к региону. Судя по всему, речь идёт о создании защищённой инфраструктуры. Дополнительно Смит призвал к принятию строгих международных правил, «способствующих защите гражданской инфраструктуры». По его мнению, к ней относятся и дата-центры.

Microsoft привыкла к кибератакам на свою инфраструктуру, но атак на её дата-центры вне цифрового пространства пока не регистрировали. Тем временем в ходе конфликта Иран уже атаковал дата-центры как в ОАЭ, так и в Бахрейне. По данным иранских государственных СМИ, удары нанесены намеренно, атаки обоснованы тем, что ЦОД могут использоваться для поддержки как военных, так и разведывательных операций США. На днях Иран дополнительно пригрозил ударами по дата-центрам OpenAI, строящимся в Абу-Даби (ОАЭ). Это крупнейший проект в рамках Stargate за пределами США, реализуемый при участии местной компании G42.

Сеть дата-центров Microsoft на Ближнем Востоке весьма развита. В управлении компании имеются объекты в ОАЭ, Катаре и Израиле. В конце 2026 года планируется начать работу в Саудовской Аравии. При этом дата-центры компании в регионе, вероятно, находятся в пределах досягаемости иранских средств поражения, но ни один из них, судя по всему, не пострадал.

Ещё в 2024 году бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) прогнозировал, что в будущем дата-центры США и Китая, вероятно, будут защищаться военными базами. После нападения на Иран и ответных ударов, считают эксперты, придётся пересмотреть подход к обеспечению отказоустойчивости облаков с учётом возможных атак на физическую инфраструктуру.

