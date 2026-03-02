Подводно-наземный кабель WorldLink свяжет Ближний Восток с Европой в обход Красного моря

Подводно-наземная кабельная система WorldLink с пропускной способностью до 900 Тбит/с должен соединить ОАЭ и Турцию, т.е. Европу и Ближний Восток, через территорию Ирака, передаёт Reuters. Строительство планируется вести поэтапно в течение пяти лет.

Проект будет реализован за счёт частных инвестиций, строительство будет осуществляться консорциумом, в который входят региональные компании: иракские Tech 964 и DIL Technology и Breeze Investments из ОАЭ. Breeze Investment уже второй раз поддерживает проекты прокладки кабелей в регионе для связи стран Персидского залива и Ирака, что, как ожидается, позволит превратить последний в новый цифровой хаб.

WorldLink протянется по дну Персидского залива протянется от Абу-Даби до порта Эль-Фао (Al Faw) на южном побережье Ирака, попутно охватив Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт. Далее кабель проложат по суше до Турции в виде двух сегментов. Кабель будет «нейтраленым». Он разработан специально для международных операторов, крупных облачных бизнесов и компаний, работающих над ИИ-проектами. Высокая пропускная способность и низкая задержка между Европой и Ближним Востоком будет способствовать развитию финансового трейдинга и ИИ-инференса.

Прокладка кабеля через Ирак и Турцию обеспечит конкурентное преимущество в сравнении с многочисленными подводными кабелями, проложенными по дну Красного Моря, которые не раз подвергались атакам. В 2024 году уже сообщалось о намерении Ирака и Кувейта построить наземную интернет-магистраль в Европу. Не так давно STC Group также заключила $800-млн контракт на строительство в Сирии ВОЛС общей протяжённостью 4,5 тыс. км. Впрочем, судьба многих проектов в свете последних событий может оказаться под вопросом — из-за ударов пострадали сервисы AWS в Бахрейне и ОАЭ.

