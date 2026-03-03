Иранские дроны повредили два дата-центра Amazon в ОАЭ и «зацепили» ещё один в Бахрейне

В результате ударов беспилотников на Ближнем Востоке пострадали три дата-центра Amazon. Компания отказалась от корпоративных эвфемизмов о попадании неких «объектов», которые вызвали «искрение и возгорание», и прямо заявила, что дроны попали в два ЦОД в ОАЭ, обслуживающие зоны доступности mec1-az2 и mec1-az3 региона ME-CENTRAL-1. Третий ЦОД в Бахрейне (mes1-az2 в ME-SOUTH-1) пострадал от удара в «непосредственной близости» от него. Хотя прямо Amazon об этом не говорит, очевидно, что беспилотники были иранские.

Как заявила AWS, удары нанесли «структурный урон», нарушили подачу электроэнергии объектам компании, а в некоторых случаях потребовалось тушение пожаров, что причинило дополнительный ущерб, на этот раз от воды. По словам компании, организовано тесное сотрудничество с местными властями, а первостепенное внимание уделяется безопасности персонала.

Зоны mec1-az2 и mec1-az3 региона ME-CENTRAL-1 по-прежнему работают с перебоями, третья зона — mec1-az1 продолжает функционировать в обычном режиме, хотя затронуты некоторые сервисы az1, зависевшие и от работы других зон. В регионе ME-SOUTH-1, расположенном в Бахрейне, пострадал один объект. Впрочем, как в Бахрейне, так и в ОАЭ клиенты продолжают сталкиваться ошибками и проблемами доступности ряда сервисов.

В компании предполагают, что инфраструктуру ожидает длительный процесс восстановления с учётом «характера причинённого физического ущерба». С учётом ситуации на Ближнем Востоке AWS рекомендует клиентам создавать резервные копии информации и оценить, насколько возможен перенос рабочих нагрузок в другие облачные регионы Amazon.

