Эскалация конфликта на Ближнем Востоке угрожает буму ИИ ЦОД в регионе

Расширение конфликта на Ближнем Востоке начало негативно сказываться на мировой индустрии дата-центров. Под вопросом оказалась безопасность проектов, поддерживаемых странами Персидского залива, а также надёжность облачной инфраструктуры региона в целом. Ожидалось, что страны залива инвестируют в ЦОД, чипы и прочую ИИ-инфраструктуру более $300 млрд, но недавние атаки на ЦОД AWS показали, что такие проекты весьма уязвимы, сообщает DigiTimes.

Атаки беспилотников показали, что безопасность ИИ-инфраструктуры становится всё более связанной с геополитикой. По имеющимся данным, от ударов пострадали две зоны доступности в ОАЭ и одна в Бахрейне.

Это сказалось на работе нескольких сервисов AWS в регионе и усилило опасения относительно безопасности реализуемых в странах Персидского залива проектов. Сбои также частично повлияли на работу повседневных сервисов в некоторых частях ОАЭ: жители не могли получить доступ к банковским услугам, заказать доставку еды и воспользоваться сервисами заказа такси.

Это вызывает обеспокоенность многих экспертов, поскольку страны региона в последние годы позиционировались как важный центр для ИИ-инвестиций. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар активно инвестировали в землю, энергетику, чипы и разработку ИИ-моделей на местных диалектах; одним из ключевых и самых дорогих компонентов стали ИИ-ускорители NVIDIA. Не так давно Саудовская Аравия озвучила планы инвестировать в полупроводники в краткосрочной перспективе $50 млрд, а ОАЭ только до конца следующего года рассчитывали потратить более $30 млрд на ускорители NVIDIA. Тем не менее дальнейшие инвестиции зависят как от финансовых возможностей местных властей, так и от их способности обеспечить безопасность дата-центров.

Вероятно, крупнейший в регионе инфраструктурный ИИ-проект реализуют ОАЭ: кампус ЦОД площадью более 25 км2 должен потреблять 5 ГВт электроэнергии. Активное участие в нём принимают OpenAI и Oracle, расширяющие Stargate за пределы США.

Тем временем Саудовская Аравия планирует построить дата-центры, потребляющие до 6,6 ГВт электроэнергии к 2034 году, а xAI взаимодействует с Humain для строительства объекта, который будет потреблять около 500 МВт. Humain заявляла, что компания располагает более 200 участком земли в Саудовской Аравии и полагается на «географическое разнообразие» и многочисленные оптоволоконные маршруты для снижения риска сбоев сервисов.

Впрочем, эксперты уверены, что правительства и инвесторы всё равно пересмотрят инфраструктурную стратегию в регионе. IDC утверждает, что траты на ИИ в Персидском заливе продолжатся и в краткосрочной перспективе, но предупреждает, что если конфликт продлится несколько месяцев, это может привести к «разрушительной паузе» в случае с некоторыми инвестициями. Эксперты по безопасности также предполагают, что крупные ИИ-ЦОД в регионе могут в конечном счёте потребовать защиты, в том числе с помощью ракетных систем.

В то же время ИИ играет огромную роль и в «оркестрации» самого конфликта. По данным The Wall Street Journal, США и Израиль используют ИИ-инструменты для сбора разведывательной информации, идентификации целей, планирования бомбардировок и оценки урона на поле боя — с помощью искусственного интеллекта это можно делать гораздо быстрее, чем в прошлом. Также технология используется для процессов, не связанных напрямую с боевыми действиями, — анализа разведданных, организации логистики и планирования миссий в целом.

По данным DigiTimes, израильские разведывательные ведомства всё больше полагаются на ИИ для анализа больших объёмов материалов видеонаблюдения и данных переговоров. Расширяет использование ИИ-систем для военных целей и Пентагон. При этом военные отмечают, что обучение специализированного «военного» ИИ — довольно сложная задача, поскольку данные для обучения в значительной части устаревшие или неполные.

В любом случае рост эффективности благодаря ИИ может оказаться значительным. По данным американских учёных, 18-й воздушно-десантный корпус армии США использовал ПО Palantir для выбора целей с участием всего 20 человек — для сравнения, в ходе последней кампании в Ираке США привлекли к аналогичным операциям более 2 тыс. военных.

Совокупность этих факторов позволяет оценить растущее влияние ИИ на современные войны и инфраструктуру, поддерживающую глобальные ИИ-проекты. Другими словами, рост амбиций стран Персидского залива теперь тесно связан с геополитическими процессами.

Ранее эксперты уже прогнозировали, что атака БПЛА на ближневосточные дата-центры AWS заставит пересмотреть подход к отказоустойчивости облаков. Помимо военной защиты (как предсказывал в своё время Эрик Шмидт), возможно, потребуется пересмотреть саму архитектуру инфраструктуры — например, проекты с близким размещением дата-центров в одном кампусе для современных условий могут оказаться не слишком пригодными.

Также не исключено, что гораздо более востребованными станут и подземные дата-центры, нередко расположенные в бывших бункерах, оставшихся с прошлых конфликтов, или в шахтах и рудниках. Как минимум несколько проектов есть в США и Европе (Швеции, Германии, России и др.), а в Израиле подземные ЦОД строят с нуля.

