«Железное» небо: Lenovo предложила разместить дата-центры в воздухе, на воде и под землёй

В Lenovo заявили, что традиционные дата-центры не вполне соответствуют своему назначению и должны создаваться с учётом будущих бизнес-трендов, сообщает The Register. Компания ссылается на исследования, согласно которым почти половина (46 %) корпоративных покупателей IT-решений считают, что их текущая инфраструктура не соответствует достижению целей по энергосбережению и сокращению углеродных выбросов. Совместно с инженерной компанией AKT II и архитектурным бюро Mamou-Mani техногигант предложил эскизы будущих ЦОД, которые будут работать через 30 лет. В том числе дата-центры, буквальное парящие в облаках.

На одном из эскизов — т.н. Data Village, построенная с использованием модульной, масштабируемой системы блоков, расположенных вблизи водных источников или даже на их поверхности. Речь идёт о реках и каналах, которые обеспечат естественное охлаждение и отвод тепла объектам инфраструктуры вроде школ и домов.

Ещё один вариант — т.н. Data Spa. Проект функционирует на геотермальной энергии и органично впишется в природный ландшафт: долину или геотермальный бассейн. Если верить рендерам, люди будут буквально бродить в метрах от серверных стоек, что не особенно безопасно.

Одна из самых странных концепций — подвешенные в воздухе на высоте 20–30 км дата-центры, которые могли бы использовать солнечную энергию для питания. Это непрактично и может привлечь внимание террористов и государств-противников.

Более реалистичная идея — размещение ЦОД в заброшенных туннелях, бункерах и других подземных пространствах. Благодаря этому можно не занимать дефицитные участки и размещать объекты в густонаселённых районах, не загрязняя окружающую среду. В Lenovo утверждают, что подземные объекты формируют «естественную эффективную систему управления теплом».

Исследование Lenovo — Datacenter of the Future показало, что 92 % руководителей отдают предпочтение компаниям-партнёрам, сокращающих потребление энергии и углеродные выбросы. Правда, лишь 46 % опрошенных подтверждают, что их дата-центры созданы с учётом современных требований к энергопотреблению и экобезопасности.

Порядка 88 % респондентов считают приоритетным суверенитет данных, 90 % предполагают, что ИИ значительно увеличит использование данных в их организациях в следующем десятилетии. Около 40 % считают, что их организации к использованию ИИ не готовы. В исследовании принимали участие 250 лиц, принимающих решения в сфере IT в компаниях с 250 и более сотрудников — в Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Великобритании и ОАЭ.

Впрочем, во многих идеях нет ничего нового. Например, идя водных и подводных ЦОД вполне жизнеспособна, активно эксплуатируются дата-центры в бункерах и шахтах, а в ближайшей перспективе обыденностью может стать и размещение ЦОД в космосе.

