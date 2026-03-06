Атака беспилотников на ближневосточные дата-центры AWS заставит пересмотреть подход к отказоустойчивости облаков

Прогноз бывшего главы Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt) о том, что в будущем критические важные ИИ ЦОД будут защищены военными базами, может оказаться не такими уж фантастическим. Атаки на дата-центры AWS на Ближнем Востоке наглядно показали, что до сих пор в проектах по обеспечению отказоустойчивости некоторые факторы практически игнорировались, сообщает Datacenter Knowkedge.

Хотя объекты гиперскейлеров, несмотря на периодические сбои, обычно устойчивее, чем большинство частных ЦОД, облачная инфраструктура обычно противостоит привычным техническим неполадкам — отключение оборудования, перебои в электроснабжении и потеря связности. Планы большинства корпораций, вероятно, не предусматривают защиты от скоординированных атак на физическую инфраструктуру. Если ранее выбор облачного региона был вопросом задержки, суверенитета данных или соответствия местным нормативным требованиям, то теперь остро встают вопросы политической стабильности, вероятности эскалации и возможностей защиты КИИ, в том числе военным путём.

Облачные регионы из весьма абстрактных понятий (только у AWS есть более 900 ЦОД различного формата) перешли в категорию физических объектов в конкретных локациях с высокой стоимостью активов. Особенно привлекательны такие цели во время асимметричных конфликтов, когда удар несколькими беспилотниками может вывести из строя критически важный объект, обеспечивающий работу в регионе самых разных структур.

Удары по AWS показали, что в геополитических конфликтах концентрация инфраструктуры в одном месте может стать скорее минусом, чем плюсом. В дооблачную эпоху существовали тысячи разнообразных ЦОД с той или иной степенью защиты, но большинство из них не были критически важными для жизни и работы великого множества людей сразу. В эпоху гиперскейлеров нормой стали огромные кампусы, поэтому чрезвычайно надёжные в обычное время дата-центры являются привлекательной целью, поражение которой может принести серьёзный ущерб.

Хотя отказывать от облачных технологий уже поздно, возможно, придётся переосмыслить их архитектуру. По словам Datacenter Knowledge, IT-инфраструктура должна служить подспорьем бизнесу и не предназначена для апокалиптических сценариев без экономического обоснования. Другими словами, отраслевые руководители должны выявить уязвимости своих организаций, поскольку игнорирование таких угроз можно назвать «концептуальной» халатностью. IT-управленцы должны оценить, можно ли перенести рабочие нагрузки и важнейшие данные между регионами или даже на другие континенты к альтернативным облачным провайдерам. В расчёт необходимо принимать финансовые ограничения, требования к максимальной задержке, сложность эксплуатации и геополитические риски.

Не исключено, что в будущем для пользователей станут привлекательнее не высокоэффективные централизованные ЦОД, а децентрализованные архитектуры с централизованным управлением. Хотя они менее эффективны, рабочие нагрузки будут рассеяны по географически рассредоточенным объектам, что помешает нанести масштабный урон в случае наступления непредвиденных обстоятельств. Пока что отрасль внимательно наблюдает за восстановлением работы AWS в пострадавших зонах доступности, чтобы скорректировать свои планы на будущее.

Не исключено, что гораздо востребованнее станут и подземные дата-центры, нередко расположенные в бывших бункерах, оставшихся с прошлых конфликтов, или шахтах и рудниках. Как минимум несколько проектов есть в США и Европе (Швеции, Германии, России и др.). Впрочем, в Израиле подземные ЦОД строят с нуля.

