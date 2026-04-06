Объём мирового рынка неооблаков достигнет $400 млрд к 2031 году

Исследование, проведённое компанией Synergy Research Group, говорит о том, что мировой рынок неооблаков демонстрирует беспрецедентные темпы роста. В IV квартале 2025 года его объём достиг $9 млрд, что на 223 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Аналитики отмечают, что неооблачные платформы становятся отдельной и быстрорастущей категорией облачной инфраструктуры, специально ориентированной на высокопроизводительные вычисления для задач ИИ и машинного обучения. Это, в частности, сервисы GPUaaS (GPU как услуга), решения для генеративного ИИ и пр. Среди ключевых игроков сектора названы CoreWeave, Crusoe, Core Scientific, Lambda, Nebius и Nscale.

По мере роста спроса на инфраструктуру ИИ неооблачные системы набирают обороты. Авторы исследования отмечают, что одним из наиболее сильных конкурентов традиционным гиперскейлерам, таким как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, является компания CoreWeave. Вместе с тем OpenAI и Anthropic закладывают основу для всё более важного направления рынка — платформоориентированных поставщиков, предлагающих облачный доступ к ИИ-моделям и соответствующим средам разработки. В результате, конкурентная обстановка на рынке облаков начинает меняться.

«Мы наблюдаем не просто появление нового класса поставщиков облачных услуг, а более глубокую структурную перестройку в самой архитектуре вычислений», — говорит Джереми Дьюк (Jeremy Duke), основатель и главный аналитик Synergy Research Group.

Спрос на вычислительные ресурсы для ИИ продолжает стремительно расти. По оценкам, в 2025 году в целом объём мирового рынка неооблаков превысил $25 млрд. Аналитики Synergy Research Group прогнозируют, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 58 %. Если эти ожидания оправдаются, к 2031 году выручка поставщиков таких услуг приблизится к $400 млрд.

