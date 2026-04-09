Synergy Research: более половины всех мощностей ЦОД в мире приходится на гиперскейлеров, а к 2031 году они займут ⅔ рынка

Согласно прогнозам Synergy Research Group, на долю операторов ЦОД из числа гиперскейлеров уже сегодня приходится около половины всех мощностей дата-центров в мире, а к 2031 году баланс окончательно изменится в пользу техногигантов.

Согласно результатам исследования Synergy Research, на долю крупных облачных провайдеров сейчас приходится 48 % мировых мощностей ЦОД, из них 60 % — собственные дата-центры, самостоятельно построенные или находящиеся в собственности гиперскейлеров. На колокейшн-ЦОД, не связанные с гиперскейлерами, приходится всего 20 % мощности, а ещё 32 % — на корпоративные объекты, расположенные на собственных территориях бизнесов различного профиля. При этом ещё в 2018 году на собственные дата-центры компаний приходилось 56 % мировой мощности ЦОД, но ситуация продолжает меняться в пользу гиперскейлеров.

Мощность в целом будет расти, чему, как ожидается, будет способствовать трёхкратное увеличение мощностей гиперскейлеров. Synergy прогнозирует, что к 2031 году на долю гиперскейлеров будет приходиться уже 67 % всех мощностей ЦОД в мире, при этом доля корпоративных площадок сократится до 19 %. Хотя доля колокейшн-объектов будет уменьшаться, их совокупная мощность, наоборот, будет расти ежегодно двухзначными темпами в процентах. Благодаря развитию рынка ИИ и размещению ИИ-ускорителей ёмкость корпоративных ЦОД тоже начнёт расти после периода стагнации, хотя их доля будет падать в среднем на пару процентов ежегодно.

По словам Synergy Research, облачные сервисы и цифровые потребительские сервисы многие годы меняли модель использования дата-центров, а в последние три года ключевым драйвером, ускорившим изменения, стал искусственный интеллект. Хотя имеются региональные различия в использовании ЦОД, общемировой тренд — увеличение доли мощностей, контролируемых крупным игроками, включая AWS, Microsoft, Google и др. В ближайшие три года их мощности должны удвоиться, всего техногиганты планируют построить в указанный период почти 800 новых дата-центров. Кроме того, гиперскейлеры усиливают контроль и над интернет-каналами.

Как заявляется в докладе JLL, к 2030 году на ЦОД будет потрачено в мире $3 трлн — это крупнейший инвестиционный «суперцикл» в истории, 2025–2030 гг. появятся ЦОД общей мощностью около 97 ГВт. Впрочем, согласно анализу DC Byte, существуют немалые риски для этого рынка. Аналитики назвали отмечают, что всё больше проектов не доходят до стадии строительства, правительства всё больше влияют на реализацию проектов, а капитал всё активнее расходуется на ранних стадиях реализации — это повышает риски для инвесторов.

