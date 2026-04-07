Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость

Несмотря на отличные условия, предлагаемые многими неооблачными провайдерами операторам ЦОД, последние нередко отказывают в заключении сделок. Дело в том, что перспективы прибыли сводятся на нет высокими рисками, сообщает Datacenter Knowledge. Изменения происходят на фоне исторически низкого уровня свободных площадей в Северной Америке, там спрос продолжает превышать новые предложения.

Срывы перспективных сделок свидетельствуют о глубинных изменениях в принципах распределения мощностей. После двух лет дефицита предложения и роста цен поставщики мощностей ЦОД перестали принимать во внимание только ценовые факторы. Вместо этого на первый план выходит кредитоспособность партнёра, прозрачность спроса со стороны конечных потребителей, уверенность в обеспечении долгосрочной нагрузки и устойчивости бухгалтерского баланса в многолетней перспективе. По словам экспертов, минимальным условием для участия в сделках стал кредитный рейтинг инвестиционного класса.

Согласно исследованиям Datacenter Hawk, средние ставки на размещение оборудования в ЦОД с 2021 года существенно выросли на фоне роста спроса. Крупномасштабные проекты сегодня обходятся в $140–$155/кВт в зависимости от срока действия договора, плотности размещения, а также профиля рисков. Но деньги — не гарантия сделки. Так, сообщается что один из операторов отказал нееооблачному провайдеру, который был готов подписать 15-летний контракт по цене до $160/кВт, чтобы получить 2 МВт сразу и до 12 МВт в течение полутора лет. При этом провайдер был готов заранее оплатить счета за первые полгода использования мощностей и вложиться в постройку инфраструктуры СЖО.

Сильнее всего страдают неооблачные провайдеры, фактически перепродающие доступ к ИИ-инфраструктуре в виде облачных ресурсов. Сегмент GPU-as-a-Service (GPUaaS) быстро развивается вместе с ИИ-рынком, при этом компании вроде CoreWeave, Lambda Labs и Crusoe выступают «агрегаторами» ИИ-ускорителей для предоставления клиентам по запросу. По данным ABI Research, к 2030 году соответствующий рынок может составить $250 млрд. По данным Datacenter Hawk, доступность электроэнергии для них стала важнейшим фактором при выборе площадки.

Но девелоперы в последнее время предпочитают взаимодействовать с гиперскейлерами, а не неооблаками. Как минимум, операторы ЦОД требуют от неооблачных компаний более надёжных финансовых гарантий, от аккредитивов (letters of credit) до гарантий поддержки со стороны материнских компаний — или просто отказывают им в сделках, поскольку обеспокоены их долгосрочной устойчивостью. В отличие от крупных облачных провайдеров, неооблачные решения зависят от многих переменных, включая доступность ИИ-ускорителей, договоры с поставщиками и клиентами и др.

При этом структура затрат на развёртывание ИИ-систем высокой плотности становится всё сложнее. Всё более востребованная инфраструктура СЖО добавляет $1,5–$1,6 млн/МВт к первоначальным капиталовложениям. Это приблизительно на 20–25 % больше, чем для традиционного воздушного охлаждения. Речь идёт о крупных капитальных затратах, не включенных в ежемесячную плату, а сроки внедрения составляют 6–9 мес. Чаще всего провайдеры перекладывают расходы на клиентов в обмен на незначительное повышение тарифов. В любом случае, для многомегаваттных проектов приходится вкладывать миллионы долларов ещё до начала развёртывания ИИ-оборудования.

При этом колокейшн-провайдеры неохотно начинают строительство новых мощностей без заключения соглашений об аренде, а неооблачные компании не рискуют заключать контракты без гарантий предоставления им ИИ-ускорителей и договоров с клиентами. Фактически каждая из сторон ждёт, когда партнёр сделает первый шаг. В результате возникает трёхсторонняя зависимость, способная на месяцы затормозить заключение потенциально перспективных сделок или вообще привести к их срыву.

Проблему усугубляют новые масштабы внедрения ИИ. Если раньше проекты на 4–10 МВт считались крупными, то теперь это «отправная точка», всё чаще речь идёт о 50+ МВт, а иногда о 100+ МВт. Причём в большинстве регионов удовлетворить потребность в 50 МВт в разумные сроки в одном месте просто невозможно. Клиенты вынуждены распределять рабочую нагрузку между несколькими площадками и операторами, что затрудняет как заключение контрактов, так и финансирование.

По мере роста рынка растут и капитальные затраты, и сроки развёртывания — поэтому предпочтение поставщики ЦОД отдают стабильности, а не потенциальной выгоде. Таким образом, успех неооблачных компаний в краткосрочной перспективе будет определяться не соответствием продукта рынку, а способностью привлекать солидный капитал и качественно реализовать проекты. Одним из главных умений будет и способность грамотно организовать логистику — и так продлится пару лет, пока не выявятся победители.

На днях сообщалось, что объём мирового рынка неооблаков достигнет $400 млрд к 2031 году. При этом структура рынка довольно запутанная. Гиперскейлеры сами нередко являются клиентами неооблаков. Например, Google открыто поддерживает и финансово страхует Fluidstack, тогда как CoreWeave до IPO скрывала фактическую зависомость от Microsft и NVIDIA. В то же время и сами гиперскейлеры используют весьма сложные схемы для привлечения средств на развитие ИИ-инфраструктуры.

