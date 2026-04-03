От ИИ-стартапа Poolside разом отвернулись NVIDIA, CoreWeave и Google

ИИ-стартап Poolside пытается вести переговоры с облачными провайдерами, включая Google, в попытке найти нового партнёра для строительства 2-ГВт дата-центра Project Horizon в Техасе, сообщает Datacenter Dynamics. От компании отвернулись CoreWeave и NVIDIA, отказавшиеся финансировать развитие ИИ-инфраструктуры стартапа после срыва графиков.

Poolside основана в 2023 году и разрабатывает ПО для автоматического написания кода, достаточно безопасного и корректного для использования государственными структурами. Также ведутся работы над созданием «общего искусственного интеллекта». Стартап является клиентом Fluidstack и Iren. В 2024 года стартап привлёк $500 млн при оценке капитализации на уровне $3 млрд.

Project Horizon предполагал создание 2-ГВт кампуса ЦОД на участке площадью 230 га, запитанного от природного газа. Участок расположен в Пермском бассейне (США) и потенциально может обеспечить 10 ГВт. Также на территории кампуса планировалось развивать солнечную и ветряную энергетику, которые совокупно дали бы 2,5 ГВт.

Основным арендатором должна была стать компания CoreWeave. На первом этапе планировалось предоставить последней 250 МВт в аренду на 15 лет с дальнейшим увеличением до 500 МВт. Тогда же NVIDIA выразила желание инвестировать в Poolside до $1 млрд в рамках раунда финансирования на сумму $2 млрд.

CoreWeave разорвала отношения в конце 2025 года, поскольку стартап не смог обеспечить запуск первой партии ИИ-ускорителей в соответствии с графиком. По словам представителя CoreWeave, компании «избрали разные пути по собственным стратегическим причинам и в связи с временными ограничениями». Кроме того, по данным The Financial Times, стартапу не удалось убедить инвесторов в способности создавать конкурентные ИИ-модели.

В результате Poolside обратилась к другим облачным провайдерам, включая Google, в надежде реанимировать проект в Техасе под гарантии клиентов на мощности до 400 МВт. Впрочем, источники сообщают, что и Google больше не желает вести переговоры с Poolside. NVIDIA также передумала инвестировать в Poolside.

