Colliers: инвестиции в ЦОД впервые обогнали вложения в нефтяной сектор, но риски сохраняются

По данным Colliers, в 2025 году мировые инвестиции в дата-центры превысили $580 млрд, на 27 % больше год к году. Впервые вложения в ЦОД оказались больше, чем в очередные нефтяные мощности, сообщает Datacenter Dynamics.

Отчёт Facilitating AI with Unprecedented Infrastructure свидетельствует, что рекордного показателя удалось добиться благодаря инвестициям в ИИ. При этом только от технологических компаний поступили $445 млрд. По словам экспертов Colliers, речь идёт о «структурном сдвиге», в результате которого дата-центры превратились в одну из капиталоёмких инфраструктурных категорий.

Colliers утверждает, что развитие отрасли будет определяться тем, какие рынки будут способны обеспечить финансирование, электроэнергию и реалистичные сроки ввода в эксплуатацию. Экономика развития теперь ориентируется на обеспечение стабильного электроснабжения и создание инфраструктуры. Правда, имеются опасения относительно слишком медленной окупаемости проектов и значительных инвестиционных рисков.

Крупные операторы ЦОД привлекают для строительства немалые средства, но нередко не могут строить так быстро, как это необходимо. Colliers сообщает, что в 2025 году крупные операторы ЦОД выпустили долговые обязательства на $120 млрд, это более чем впятеро больше, чем среднего показателя за пять лет. Впрочем, из-за задержек с получением разрешений, проблем с цепочками поставок и перебоев электроснабжения проекты общей стоимостью более $64 млрд отложены.

Colliers упомянула о серьёзном энергетическом кризисе, лежащем в основе проблем — коммунальным компаниям требуется $25–$75 млн в виде нередко невозвратных депозитов на каждый из проектов. Кроме того, в крупнейшем регионе размещения ЦОД — Северной Вирджинии присоединение к энергосети может занять до семи лет. В результате на энергетическую инфраструктуру нередко уходит 40–50 % общего бюджета проекта ЦОД.

В отчёте компания подчеркнула роль долговых рисков для инвесторов в сферу ИИ. На основе анализа более 1,3 тыс. технологических компаний, сумма непогашенных кредитов превысила $1,3 трлн, более $1 трлн из них — на совести более дюжины крупных ИИ-бизнесов. На частные кредиты приходится 60–75 % капитала на ранних стадиях проектов. Это ускоряет их реализацию, но повышает риски.

Инвестиции в развитие ЦОД осуществляются через частные фонды вместо традиционных банковских структур. Фонды имеют невысокую прозрачность, невысокую ликвидность и слабо контролируются регуляторами. Если условия для рефинансирования стунут хуже или окажется, что прогнозы спроса на ИИ завышены, могут возникнуть проблемы как в сегменте частного кредитования, так и во всей структуре капитала проектов.

У экспертов имеются серьёзные опасения, что инвестиции частного сектора в ЦОД становятся всё объёмнее, при этом риски для инвесторов всё выше. Ранее в марте Moody’s прогнозировало, что существует риск избыточного строительства с низкой доходностью. Рейтинговое агентство предупреждало, что строительство дата-центра занимает 12–24 мес. с момента первоначальных вложений до того, как он начнёт приносить выручку.

Также Moody's предупреждало, что если гиперскейлеры не смогут обеспечить тот рост прибыли, который от них ожидают, высокая долговая нагрузка и немалые капитальные затраты могут привести к пересмотру их кредитных рейтингов — в худшую сторону. В январе JLL сообщала, что к 2030 году на ЦОД будет потрачено $3 трлн, причём опасаться «пузыря» не стоит — речь идёт просто о крупнейшем «инвестиционном суперцикле» в истории.

