NVIDIA может инвестировать до $1 млрд в ИИ-стартап Poolside, чтобы тот мог купить побольше её же ускорителей

Компания NVIDIA, по информации Bloomberg, может принять участие в крупном раунде финансирования стартапа Poolside, специализирующегося на ИИ-технологиях. Предполагается, что в рамках этой программы компания привлечет до $2 млрд, увеличив свою оценку в четыре раза.

Фирма Poolside, базирующаяся в Париже, была основана в начале 2023 года бывшим техническим директором GitHub Джейсоном Уорнером (Jason Warner) и Эйсо Кантом (Eiso Kant), предпринимателем в сфере ПО. Стартап занимается разработкой ИИ-инструментов для автоматизации написания программного кода. В конце 2024 года рыночная стоимость Poolside составляла около $3 млрд.

По имеющимся данным, NVIDIA может инвестировать в Poolside от $500 млн до $1 млрд. Участие в новом раунде финансирования также может принять Magnetar, которая вкладывает средства в высокотехнологичные проекты, такие как CoreWeave. В случае привлечения запланированных $2 млрд рыночная стоимость Poolside может увеличиться до $12 млрд. Полученные деньги стартап намерен направить на приобретение десятков тысяч ускорителей NVIDIA для задач ИИ.

Представители Poolside, NVIDIA и Magnetar отказались давать комментарии по поводу инвестиционной программы. При этом отмечается, что Poolside ставит своей долгосрочной целью создание ИИ общего назначения (AGI). Такие системы будут обладать способностью к самообучению и интеллектом, подобным человеческому. Они теоретически смогут эффективно решать любые задачи, а не только специализированные, для которых изначально обучались.

Нужно также отметить, что не так давно компания Poolside заключила соглашение с CoreWeave в рамках проекта по строительству кампуса ЦОД Project Horizon мощностью 2 ГВт на территории ранчо Longfellow в Западном Техасе. Для энергоснабжения объекта будет использоваться природный газ, добываемый в местном Пермском бассейне. По условиям договора, CoreWeave предоставит Poolside кластер NVIDIA GB300 NVL72 с более чем 40 тыс. чипов для обучения ИИ-моделей.

