Квартальные расходы на облачные инфраструктуры приблизились к $120 млрд

Компания Synergy Research Group подвела итоги исследования мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2025 года. Затраты составили $119,1 млрд, что на 30 %, или на $29 млрд, больше по сравнению с последней четвертью 2024-го. В квартальном исчислении зафиксирована прибавка в размере $12 млрд.

Аналитики отмечают, что рынок продолжает быстро расширяться на фоне стремительного внедрения ИИ, прежде всего генеративных сервисов. Темпы роста затрат на облачные инфраструктуры повышаются на протяжении девяти кварталов подряд. На публичные услуги IaaS и PaaS приходится основная доля расходов: в этих сегментах выручка в IV квартале 2025-го поднялась на 34 %.

Ведущими поставщиками облачных услуг остаются AWS, Microsoft Azure и Google Cloud с долями соответственно 28 %, 21 % и 14 % в последней четверти 2025 года. На этих провайдеров приходится 68 % сектора публичных облаков. Среди игроков второго эшелона самые высокие темпы роста наблюдаются у CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe и Nebius. Причём компания CoreWeave, которая два года назад начинала свою деятельность практически с нуля, вошла в десятку крупнейших облачных провайдеров с квартальной выручкой на уровне $1,5 млрд.

Рынок продолжает демонстрировать уверенный рост во всех регионах мира. В пересчете на местные валюты наиболее значительная динамика отмечена в Австралии, Индии, Индонезии, Ирландии, Мексике, Южной Африке и на Тайване, где темпы роста превышают среднемировые. В географическом плане США остаются крупнейшим игроком: здесь затраты увеличились на 30 % по итогам IV квартала 2025 года. В Европе лидируют Великобритания и Германия, а самые высокие темпы роста показывают Ирландия, Польша и Швеция.

В 2025 году в целом объём глобального рынка облачных инфраструктур достиг $419 млрд. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял $330 млрд. Таким образом, зафиксировано увеличение примерно на 27 %.

