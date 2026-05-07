TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о заключении соглашения с Dell Technologies и NVIDIA на создание нового суперкомпьютера под названием Pangea 5. Ожидается, что его ввод в эксплуатацию позволит увеличить вычислительные мощности TotalEnergies в шесть раз по сравнению с нынешними показателями (точные данные не приводятся).

Технические подробности о будущей НРС-системе не раскрываются. Отмечается лишь, что в составе комплекса будут применяться «специализированные процессоры, рассчитанные на массово-параллельные вычисления». Речь идёт об ускорителях NVIDIA на основе GPU, а также о решениях InfiniBand и пр.

Инвестиции в проект Pangea 5 оцениваются в €100 млн. Суперкомпьютер расположится в Научно-техническом центре Жана Феже в По (Jean Féger Scientific and Technical Center at Pau — CSTJF) на юго-западе Франции. Там же смонтирована нынешняя машина Pangea 4, запущенная в июле 2024 года. По сравнению с этим комплексом при сопоставимой производительности общее энергопотребление Pangea 5 будет ниже примерно на 40 %, а потребление энергии системой охлаждения — меньше в пять раз. Тепло, генерируемое новым суперкомпьютером, планируется использовать для отопления зданий CSTJF, в которых работают более 2,5 тыс. человек.

Компания TotalEnergies будет использовать Pangea 5 для ресурсоёмких вычислений с применением передовых методов сейсморазведки для повышения точности визуализации недр и ускорения геологоразведочных работ. Кроме того, суперкомпьютер поможет в реализации проектов, связанных с ИИ. Запуск вычислительного комплекса намечен на следующий год.

