AMD поможет в развитии экосистемы ИИ во Франции

Компания AMD и власти Франции объявили о расширении сотрудничества в области ИИ. Соответствующий документ подписан в Париже в Министерстве экономики, финансов, промышленности, энергетики и цифрового суверенитета.

Речь идёт о реализации Национальной стратегии Франции в области ИИ. Многолетнее сотрудничество с AMD направлено на укрепление местной экосистемы ИИ посредством развития соответствующей вычислительной инфраструктуры, организации исследовательских и образовательных программ. В частности, AMD планирует предоставлять учёным, разработчикам и стартапам оборудование, необходимое ПО и экспертную поддержку в рамках своих инициатив AMD University Program, AMD AI Developer Program и AMD AI Academy.

Ещё одним направлением работ станет углубление взаимодействия между AMD, французским национальным агентством высокопроизводительных вычислений (GENCI), французско-нидерландским Консорциумом Жюля Верна и Французской комиссией по альтернативным источникам энергии и атомной энергии (CEA). Стороны реализуют проект суперкомпьютера Alice Recoque — второй в Европе НРС-системы экзафлопсного класса после JUPITER. Ранее сообщалось, что в основу Alice Recoque войдут серверы с 256-ядерными процессорами AMD EPYC Venice и ускорителями Instinct MI430X (432 Гбайт HBM4). Монтаж системы стоимостью более €550 млн начнётся в 2026 году.

В рамках проекта Alice Recoque планируется создание Центра передового опыта (Center of Excellence), который обеспечит экспертные знания, обучение и поддержку для максимально эффективного использования ресурсов нового суперкомпьютера. Появление центра также будет способствовать развитию более широкой экосистемы ИИ-фабрик во Франции.

