Вот на эти два процента Linux и живёт: Linux Foundation получила в 2025 году $311,3 млн, но на ядро потратила лишь $8,4 млн

Организация Linux Foundation опубликовала финансовые показатели деятельности в 2025 году. Общие поступления достигли $311,3 млн, что на 6,5 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда они составляли $292,2 млн. При этом расходы сократились на 5 % — с $299,7 млн до $284,8 млн.

В общем объёме выручки на пожертвования и взносы, а также средства участников организации в 2025-м пришлось $133,3 млн. Ещё $83,6 млн составила целевая поддержка проектов, $58,6 млн — спонсорство мероприятий и регистрационные взносы на конференциях. Поступления от обучающих курсов и выдачи сертификатов оцениваются в $29,6 млн. Все прочие виды деятельности вместе взятые принесли $6,2 млн.

Крупнейшей статьёй расходов является поддержка проектов — $181,8 млн. На программы обучения в 2025 году потрачено $21,6 млн, на инфраструктуру — $17,7 млн, на проведение мероприятий — $16,8 млн. Приблизительно $15,8 млн израсходовано на поддержание корпоративных операций, $15,7 млн — на сопровождение сообщества. На проекты, связанные непосредственно с ядром Linux, затрачено $8,4 млн (менее 3 % от всего бюджета). Примерно $6,8 млн пришлось на международные операции.

В отчете говорится, что по итогам 2025 года Linux Foundation курировала почти 1500 проектов против примерно 1300 годом ранее. Их наибольшая доля связана с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией — 23 %. На втором месте находятся сетевые и периферийные решения с 14 %, а замыкают тройку проекты в области искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики данных с 12 %. Около 12 % приходится также на кроссплатформенные решения, 10 % — на разработку веб-сервисов и приложений, 5 % — на безопасность. Суммарный вклад всех прочих проектов (блокчейн, интернет вещей, встраиваемые системы, DevOps и др.) оценивается в 24–25 %.

