Это вам не игрушки: Linux-планировщик, разработанный для Valve Steam Deck, оказался хорош и для серверов Meta✴

Компания Meta✴, по сообщению ресурса Phoronix, использует на своих серверах планировщик задач Linux, который изначально был разработан для портативной игровой консоли Valve Steam Deck. Об этом инженеры гиперскейлера рассказали на мероприятии Linux Plumbers Conference в Токио.

Речь идёт о решении SCX-LAVD, созданием которого по контракту с Valve занималась фирма Igalia, специализирующейся на Linux. Ранее планировщик SCX-LAVD уже применялся в различных проектах по разработке игрового софта для Linux, включая CachyOS Handheld Edition, Bazzite и др.

Оказалось, что SCX-LAVD эффективно работает не только на портативных устройствах, но и на полноценных серверах. В Meta✴ рассматривали это решение в качестве «планировщика по умолчанию» для Linux-серверов с различным аппаратным оснащением и в разных сценариях использования, при которых не требуется специализированный планировщик. Специалисты Meta✴ пришли к выводу, что SCX-LAVD хорошо функционирует на серверах при наращивании ресурсов CPU и RAM. При этом обеспечивается необходимая балансировка нагрузки.

В целом, как подчеркивается, SCX-LAVD демонстрирует производительность, аналогичную или даже превосходящую показатели EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First) — нового алгоритма планирования задач в ядре Linux, который заменяет старый планировщик CFS (Completely Fair Scheduler).

