В Debian 14 появится официальная поддержка китайской CPU-архитектуры LoongArch

Участники проекта Debian объявили о том, что в следующем релизе этой операционной системы появится официальная поддержка процессорной архитектуры LoongArch, разработанной китайской компанией Loongson, которая намерена сделать свою ISA третьей по популярности после Arm и x86. Данная аппаратная платформа, вдохновлённая MIPS и RISC-V, в условиях сформировавшейся геополитической обстановки набирает популярность.

В августе 2023-го разработчики Debian сообщили о реализации порта «Loong64» для систем, оснащённых CPU с архитектурой LoongArch. Отмечается, что поддержка LoongArch реализована в основных компиляторах и внедряется в различных областях экосистемы open source.

Официально LoongArch будет поддерживаться в Debian 14 с кодовым именем Forky. Релиз этой ОС запланирован на 2027 год. Участники проекта Debian отмечают, что на текущий момент в рамках интеграции поддержки LoongArch вручную собран и импортирован начальный набор из 112 пакетов.

Архитектуру LoongArch берут на вооружение российские компании в связи с западными санкциями. В частности, на днях отечественная компания «Трамплин Электроникс» раскрыла информацию о 12-нм серверных процессорах «Иртыш» C616, C632 и C664 с 16, 32 и 64 ядрами LAA64 на базе LoongArch. Кроме того, к выпуску готовятся SoC «Иртыш A68SV» и плата для разработчиков Devboard на базе архитектуры LoongArch LA364E. Ранее российская «Аскон» представила инженерный программно-аппаратный комплекс (ПАК), построенный на чипе семейства LoongArch: система выполнена в виде настольной рабочей станции. В качестве программной платформы применяется «Альт» разработки «Базальт СПО».

