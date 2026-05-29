Project Lightwell: IBM и Red Hat предложили корпорациям скинуться на патчи безопасности для open source ПО и сами вложат $5 млрд

IBM и Red Hat объявили о начале реализации Project Lightwell, в рамках которого компании инвестируют $5 млрд в развитие ПО с открытым исходным кодом. Проект станет опираться на передовые ИИ-возможности и команду из более 20 тыс. разработчиков со всего мира. Это позволит задать новую модель работы корпоративных пользователей с open source — от разработки до промышленной эксплуатации.

В рамках Project Lightwell создадут доверенный «клиринговый» информационный центр, а международная сеть разработчиков поможет в устранении уязвимостей. Эта платформа станет «координационным уровнем» для обеспечения безопасности, использующим передовые ИИ-возможности для проверки и тестирования патчей для огромных объёмов открытого исходного кода. Возможности будут доступны в рамках платных подписок, что позволит корпоративным клиентам интегрировать обновления безопасности в существующие цепочки поставок ПО. При этом им будет доступен корпоративный уровень валидации и управления жизненным циклом ПО.

IBM и Red Hat подчеркнули, что именно open source лежит в основе современной IT-инфраструктуры, открытый код используют более 90 % компаний из списка Fortune 500. При этом развитие передовых ИИ-технологий ускоряет как поиск, так и использование уязвимостей. Например, специальная модель Mythos Preview компании Anthropic выявила в ПО open source почти 3,9 тыс. уязвимостей высокого и критического уровней.

IBM и Red Hat начали сотрудничать с Bank of America, BNY, Citi, Goldman Sachs, JPMorganChase, Mastercard, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street, Visa и Wells Fargo — одними из первых участников Project Lightwell. Предполагается, что опыт этих структур поможет сформировать протоколы обнаружения, проверки и устранения уязвимостей в сложных цепочках поставок открытого ПО.

Проект опирается на уже имеющиеся компетенции IBM и Red Hat в сфере open source, корпоративных ИИ-продуктов и кибербезопасности. Также на вооружение берётся опыт инициатив вроде Anthropic Project Glasswing и OpenAI Trust Access for Cyber. В частности, проект предусматривает использование агентных ИИ-инструментов для защиты основных компонентов open source, лежащих в основе современных корпоративных и ИИ-систем.

Ключевым элементом станет создание «клирингового» центра для обеспечения безопасности open source. Модели открытого ПО компаний IBM и Red Hat расширяются за пределы их собственных платформ. IBM уже использует более 62 тыс. пакетов open source, а также имеет большой опыт, связанный с 10 тыс. из них. Компании оперируют одними из крупнейших в отрасли открытых экосистем, управляя жизненными циклами, валидацией и выпуском патчей для их компонентов, применяя технологии на базе Linux, Java, Kubernetes, Kafka, Ansible, Terraform, Flink, Cassandra и др.

Теперь предполагается применять аналогичный подход при работе с открытым исходным кодом из независимых источников. Клиенты смогут сообщать об уязвимостях в активных версиях ПО для их устранения с помощью доверенного посреднического механизма, получать проверенные патчи для решений Red Hat и независимого кода, координировать раскрытие информации об устранении уязвимостей. Пока многие компании используют ИИ для сокращения своего персонала, IBM и Red Hat делают ставку на использование базы из более 20 тыс. разработчиков, усиленной ИИ-инструментами.

В задачи этой международной команды войдёт сопровождение продуктов вместе с лидерами open source сообществ; анализ, сортировка и построение иерархии уязвимостей; разработка обновлений безопасности и релиз-инжиниринг. Заявлено, что Project Lightwell поддерживает государственные (естественно, американские) приоритеты по защите цифровой инфраструктуры, критически важных систем и повышению устойчивости экосистем open source в целом.

Примечательно, что ещё в январе сообщалось о том, что Евросоюз делает ставку на open source, чтобы избавиться от зависимости от IT-гигантов из США. Теперь получается, что блок в некоторой степени может попасть в зависимость, но уже от других американских IT-гигантов.

