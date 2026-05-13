Red Hat анонсировала интегрированную ИИ-платформу Red Hat AI 3.4

Red Hat представила Red Hat AI 3.4, обновлённую версию корпоративной ИИ-платформы, разработанную для поддержки крупномасштабного инференса и развёртывания агентного ИИ в гибридных облачных средах. В качестве комплексной платформы Red Hat AI 3.4 предлагает архитектурную основу и операционные инструменты, необходимые для масштабирования моделей и рабочих процессов агентов в гибридном облаке.

Стратегия Red Hat в области ИИ разделена на четыре ключевых направления, заявил Джо Фернандес (Joe Fernandes), вице-президент и генеральный директор Red Hat AI. «Во-первых, мы помогаем клиентам быстро, гибко и эффективно выполнять инференс, предоставляя модели в их среде, — передаёт SiliconANGLE. — Во-вторых, мы подключаем их корпоративные данные к этим моделям и агентам. В-третьих, мы помогаем им ускорить развёртывание и управление агентами в гибридной облачной среде. В-четвёртых, мы объединяем всё это на нашей интегрированной ИИ-платформе, позволяя им запускать любую модель в любом агенте на любом оборудовании и в любой облачной среде».

Как отметила компания, ключевым элементом этого релиза является предоставление модели как услуги (MaaS), которое обеспечивает единый управляемый интерфейс для разработчиков, позволяющий получать доступ к тщательно отобранным моделям, а администраторам — отслеживать их использование и применять политики. Разработчики получают доступ к моделям через стандартные OpenAI-совместимые API. Таким образом, единое управление применяется как к внутренним, так и к внешним моделям. А инструменты AutoRAG и AutoML автоматизируют сложные задачи ИИ, начиная с выбора наиболее эффективных стратегий извлечения данных для конкретных наборов и заканчивая построением и оптимизацией моделей.

В основе системы лежит открытая библиотека vLLM. Её дополняет Kubernetes-нативный стек для инференса llm-d. Поддержка спекулятивного декодирования, которая в этом релизе стала общедоступной, повышает скорость ответа в два-три раза с минимальным влиянием на его качество и снижает стоимость взаимодействия. Кроме того, vLLM теперь поддерживает работу на CPU, что актуально для небольших языковых моделей. Для управления инструментами для агентов Red Hat представляет каталог серверов MCP и связанный с ним шлюз MCP.

Новый инструментарий AgentOps даёт возможность управления агентами в масштабе, независимо от используемой платформы, на протяжении всего их жизненного цикла. Это включает в себя интегрированную трассировку вызовов LLM, вызовов инструментов и этапов рассуждений, а также управление криптографической идентификацией через SPIFFE/SPIRE. Последний позволяет организациям заменять статические, жёстко закодированные ключи кратковременными токенами. Это поддерживает операции с минимальными привилегиями для автономных агентов на всех уровнях стека и помогает подтвердить, что действия агентов связаны с проверенной личностью.

Для обеспечения интеграции корпоративных данных с моделями и агентами Red Hat AI 3.4 представляет управление с помощью промптов и центр оценки точности, качества и безопасности моделей и агентов. Последний не зависит от фреймворков и заменяет разрозненные методы тестирования единым интегрированным подходом. Prompt Lab and Registry, централизованное хранилище промптов в виде полноценных информационных ресурсов, предоставляет разработчикам и администраторам единый источник достоверной информации о входных данных, управляющих моделями и агентами.

Новые возможности трассировки построены на основе MLflow. Интеграция MLflow обеспечивает прозрачность работы агента, позволяя осуществлять сквозную трассировку вызовов LLM, этапов рассуждений, запуска инструментов, ответов модели и использования токенов через OpenTelemetry. Это создаёт прозрачный журнал аудита для всего жизненного цикла подсказок, эмбеддингов и конфигураций RAG для поддержки отладки и аудита. MLflow также обеспечивает интегрированное отслеживание экспериментов и управление артефактами для сценариев использования генеративного ИИ и прогнозного ИИ.

Платформа Red Hat AI позволяет пользователям проверять безопасность моделей и агентов с помощью автоматизированного сканирования на наличие угроз, которое теперь интегрировано непосредственно в цикл разработки. Используются инструменты Chatterbox Labs и Garak. Платформа проверяет модели и агентных систем на наличие таких рисков как взлом, промпт-инъекций и предвзятость, в сочетании с NVIDIA NeMo Guardrails для обеспечения безопасности во время выполнения.

Сообщается, что Red Hat AI 3.4 изначально поддерживает ускорители NVIDIA Blackwell и AMD Instinct MI325X. Расширяя эту унифицированную архитектуру платформы для работы непосредственно в управляемых облаках сторонних разработчиков, в том числе посредством Red Hat AI Inference в IBM Cloud, Red Hat обеспечивает операционную согласованность на широком спектре оборудования и облачных провайдеров.

