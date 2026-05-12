Космический DevSecOps: Red Hat и Voyager Technologies успешно протестировали микро-ЦОД на борту МКС

Red Hat и Voyager Technologies объявили об успешном развёртывании в космическом микро-ЦОД LEOcloud Space Edge IaaS на борту МКС программных платформы RHEL Linux 10.1 и образа Red Hat Universal Base Image (UBI). Проект предназначен для развития орбитальных ЦОД и периферийных вычислений в космосе.

Предлагаемое решение позволяет запускать контейнеризированные и связанные с ИИ нагрузки на орбите, ближе к источнику получаемых в космосе данных. Использование версии Red Hat Enterprise Linux на аппаратной площадке Space Edge Micro Datacenter позволяет снизить задержки и операционные издержки, в то же время обеспечивая более проактивную защиту периферийных сред, говорит компания. По словам Red Hat, космос стал «новым фронтиром» для гибридных облаков, на котором успех зависит от наличия надёжной, доверенной облачной инфраструктуры, где бы ни генерировались данные.

Появление орбитальных ЦОД (ODC) требует открытых инноваций и чрезвычайно высокой отказоустойчивости. Взаимодействие компаний направлено на решение уникальных для космических сред проблем: оптимизацию работы систем при дефиците электроэнергии и аппаратных ресурсов, обработку данных при задержках и перебоях связи, предоставление Linux корпоративного уровня. Интеграция соответствующих задач с наземными DevSecOps-практиками даст возможность Red Hat и Voyager помочь различным организациям расширять свои гибридные облака с повышением стабильности и операционной надёжности.

Сегодня компании закладывают основу для новой эры вычислений в космосе, где облачные возможности будут распространяться от земной поверхности к низким околоземным орбитам, на Луну и т.д. Соответствующий подход позволит переносить DevSecOps-практики, стратегии контейнеризации и проактивные механизмы безопасности в передовые операционные среды.

Компании выделили несколько ключевых технологических особенностей платформы:

используется неизменяемый образ ОС, что исключает накопление случайных ошибок в настройках и пр. в космических условиях, где возможность обслуживания ограничена;

для защиты данных поддерживается постквантовое шифрование по стандартам NIST;

применяются упрощённые контейнерные образы Red Hat UBI, позволяющие снизить нагрузки на ограниченные аппаратные ресурсы, доступные в космосе.

Voyager расширяет DevSecOps-практики в космос благодаря использованию «движка» для запуска контейнеров Podman и Ansible Automation Platform для автоматизации задач, с контейнеризированными приложениями, работающими от земли до орбиты и инструментами, оптимизированными с помощью ИИ.

В сентябре 2025 года сообщалось, что прототип орбитального ЦОД Axiom Space и Red Hat для экспериментов с периферийными вычислениями прибыл на МКС, а в октябре того же года основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) пророчил эпоху космических ЦОД гигаваттного масштаба. Этой весной SpaceX подала заявку на вывод в космос миллиона спутников-ЦОД, а у Amazon, раскритиковавшей инициативу. Похоже, имеются собственные планы на этот счёт.

