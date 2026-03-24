SpaceX нажаловалась FCC на Blue Origin в ответ на жалобу Amazon

В ответ на жалобу Amazon, поданную в Федеральную комиссию по связи США (FCC) против размещения миллиона спутников SpaceX на орбите, последняя направила регулятору собственное заявление, требуя обратить внимание на заявку Blue Origin, недавно подавшей заявку на вывод на орбиту 51,56 тыс. спутников-ЦОД, сообщает The Register.

Blue Origin принадлежит Джеффу Безосу (Jeff Bezos) — основателю Amazon, по-прежнему имеющему с техногигантом весьма тесные связи. Представитель SpaceX подчеркнул, что заявка Blue Origin ничуть не хуже заявки компании Маска и с «безупречной логикой» доказывает, что FCC должна отнестись к обеим заявкам одинаково.

Ранее Amazon раскритиковала заявку SpaceX, назвав её «неполной, спекулятивной и нереалистичной», заявив, что в документе содержатся лишь самые общие данные относительно того, как последняя намерена реализовать планы по выводу ЦОД в космос. В письме Amazon говорится, что заявка SpaceX, вероятно, описывает «амбициозные планы, а не реальный замысел». Компания требует отклонить её как «спекулятивную», не соответствующую правилам FCC. В ответ SpaceX направила в FCC ходатайство, предлагающее комиссии «рассмотреть те же содержательные и процессуальные аргументы, но в отношении заявки Blue Origin».

Недавно Gartner назвала разговоры о выводе огромного числа ЦОД на орбиту «апофеозом безумия». По словам её экспертов, компании тратят на «модные» проекты деньги впустую, поскольку выводить на орбиту что-то, напоминающее дата-центр, будет непомерно дорого. Кроме того, желающих развернуть ЦОД в космосе ожидают и огромные технические трудности, связанные с эксплуатацией объектов.

Впрочем, помимо SpaceX и Blue Origin, над проектами усиленно работают и другие компании, в том числе крупные. Так, с собственной инициативой Project Suncatcher аналогичного толка выступает и Google.

