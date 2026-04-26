Акции IBM упали из-за нежелания компании увеличить прогноз выручки

IBM объявила финансовые результаты за I квартал 2026 года, завершившийся 31 марта. Несмотря на то, что выручка и прибыль превзошла прогнозы Уолл-стрит, акции компании упали на внебиржевых торгах более чем на 7 % в начале торгов после закрытия биржи, поскольку компания отказалась повысить прогнозы на весь год, сообщил ресурс SiliconANGLE.

Выручка компании выросла год к году на 9 % до $15,92 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $15,62 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $1,91 при прогнозе $1,81. Чистая прибыль (GAAP) увеличилась на 15 % до $1,22 млрд, или $1,28 на акцию, с $1,06 млрд, или $1,12 на акцию, в I квартале 2024 года.

Прогноз на весь год остался без изменений: IBM по-прежнему ожидает прирост свободного денежного потока в размере около $1 млрд и рост выручки более чем на 5 %. «Я не думаю, что мы когда-либо повышали прогнозы в I квартале», — заявил финансовый директор IBM Джим Кавана (Jim Kavanaugh).

Выручка от консалтинга увеличилась на 4 % до $5,27 млрд, что чуть меньше прогноза аналитиков StreetAccount в размере $5,28 млрд. Наибольший вклад в выручку внесла разработка ПО, продажи которого составили $7,05 млрд, что на 11 % больше, чем годом ранее и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $7,02 млрд.

При этом выручка подразделения по автоматизации увеличилась на 10 %, выручка подразделения по обработке данных и ИИ — на 19 %, выручка от обработки транзакций — на 6 %. Рост продаж в высокорентабельном подразделении гибридных облачных решений, включающем Red Hat, составил 13 %. Однако рост выручки от RHEL замедлился по сравнению с IV кварталом, отметил Кавана. «Я думаю, это связано с отсутствием федеральных соглашений и шатдауном правительства в IV квартале, а также с очень нарушенной цепочкой поставок оборудования», — сказал он.

Выручка инфраструктурного подразделения (IBM Infrastructure), занимающегося продажей серверов, СХД, коммутаторов и системного ПО, составила $3,33 млрд, что на 15 % больше, чем годом ранее, превысив прогноз StreetAccount в $3,16 млрд. Рост выручки от продаж аппаратного обеспечения мейнфреймов z составил 51 %, при этом мейнфрейм z17, ориентированный на ИИ, опережает по продажам предыдущие циклы выпуска продукта. Продажи гибридной инфраструктуры выросли на 28 %, распределённой инфраструктуры — на 17 %.

По состоянию на закрытие торгов в минувшую среду акции IBM упали с начала 2026 года примерно на 15%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 4 %. Акции компании обрушились за один день в феврале на 13 % после заявления ИИ-стартапа Anthropic о том, что ИИ может помочь компаниям модернизировать ПО на COBOL. «ИИ усиливает аргументы в пользу мейнфреймов, а не ослабляет их», — написал старший вице-президент IBM по ПО в комментариях в своем посте в LinkedIn. Gartner и вовсе предрекает провал подавляющему большинству попыток портировать старый код на новые платформы с помощью ИИ.

В середине марта IBM завершила приобретение компании Confluent, за $11 млрд. Хотя сделка была завершена примерно на два месяца раньше запланированного срока, это не повлияло на целевые показатели рентабельности IBM. Кавана заявил, что рост операционной маржи до налогообложения остаётся в рамках запланированного 1 %.

