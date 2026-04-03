IBM «подружит» мейнфреймы с Arm, но пока, похоже, сама не до конца понимает, зачем

IBM объявила о стратегическом сотрудничестве с Arm с целью «разработки нового оборудования с двойной архитектурой, которое поможет предприятиям запускать будущие ресурсоёмкие рабочие нагрузки, связанные с ИИ и обработкой данных, с большей гибкостью, надёжностью и безопасностью». Пока что компании объявили о возможности запуска ПО для Arm на мейнфреймах IBM, а в остальном ограничились довольно общими словам об «инновациях» и «светлом будущем».

Сотрудничество будет сосредоточено на трёх ключевых областях: расширение технологий виртуализации, чтобы программные среды на базе Arm могли работать на корпоративных платформах IBM; обеспечение возможности корпоративным системам распознавать и выполнять приложения Arm для соответствия Arm-сред требованиям надёжности, безопасности, эксплуатации и размещения данных, которым должны следовать регулируемые отрасли; создание в рамках долгосрочного развития экосистемы общих технологических уровней для большей гибкости предприятий в развёртывании и управлении приложениями на обеих платформах.

«Этот момент знаменует собой очередной шаг на нашем пути к инновациям для будущих поколений наших систем IBM Z и LinuxONE, подтверждая, что наша комплексная системная архитектура является мощным конкурентным преимуществом», — отметил Кристиан Якоби (Christian Jacobi), главный технический директор и научный сотрудник IBM Systems Development. Компания уже представила патч для ядра Linux, добавляющий в KVM для s390-систем поддержку arm64. Иными словами, речь о запуске Arm-софта в виртуальной машине. Дополнительно IBM пополнила набор инструкций s390 для совместимости и ускорения работы Arm-гостей.

Компания подчеркнула, что сотрудничество направлено на обслуживание предприятий, которые выполняют регулируемые рабочие нагрузки и не могут просто перенести их в облако. Arm утверждает, что почти половина всех вычислительных мощностей, поставленных ведущим гиперскейлерам в 2025 году, работает на чипах Arm, при этом AWS, Google и Microsoft развёртывают свои собственные Arm-чипы Graviton, Axion и Cobalt. AWS сообщила, что третий год подряд более половины всех новых CPU-мощностей приходится на Graviton. На днях и Arm представила собственный процессор Arm AGI, ориентированный на работу с ИИ. Среди крупных разработчиков серверных Arm-процессоров остались Ampere Computing (SoftBank) и Qualcomm.

Исследование Signal65 показало, что Graviton4 обеспечивает до 168 % более высокую производительность при работе с LLM и на 220 % более высокую производительность по соотношению цены и качества по сравнению с аналогичными x86-чипами AMD. По мнению Рачиты Рао (Rachita Rao), старшего аналитика Everest Group, если гиперскейлеры активно осваивают Arm ради экономии средств, то IBM метит в суверенные и изолированные рабочие среды, где традиционно используются её мейнфреймы. Более того, речь идёт и о «железе», и о людях — специалистов для поддержки устаревающих систем всё меньше, передаёт NetworkWorld. Если удариться в фантазии, в таком шаге IBM можно усмотреть и потенциальный отказ от POWER в пользу Arm.

Представитель IBM, отвечая на вопрос ресурса The Register о сроках появления первого плода этого партнёрства, сообщил, что об этом пока рано говорить и что это зависит от многих факторов. По мнению Рао, предприятиям следует планировать трёхлетний горизонт разработки, исходя из того, сколько времени уходило у IBM на поставки оборудования IBM. Хотя IBM представила процессор Telum II и ускоритель Spyre в августе 2024 года, мейнфреймы z17 стали доступны только в июне 2025-го, примерно тогда же были представлены LinuxONE Emperor 5, а Spyre появились лишь в ноябре. Т.е. цикл занимает примерно 12–18 мес.

Параллельно IBM заключает партнёрства в области ИИ-инфраструктуры с другими производителями, включая AMD и Groq (теперь NVIDIA). При этом ПО для IBM является ключевым источником дохода, и она не скупится на крупные приобретения. По мнению Рао, «IBM не рассматривает совместимость с Arm как основное решение для масштабирования корпоративного ИИ. Крупномасштабный ИИ по-прежнему перемещается в среды с большим количеством GPU. Совместимость с Arm может помочь приблизить новые стеки и сервисы к мейнфреймам, но она не изменит основную стратегию в области ИИ-инфраструктуры».

