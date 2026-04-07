Red Hat добавила ещё четыре года платной поддержки RHEL 8/9/10

Компания Red Hat представила программу расширенной платной поддержки «Extended Life Cycle, Premium», разработанную для обеспечения «легкодоступных и значительно более длительных жизненных циклов» наиболее важных систем организаций, управляющих критически важными рабочими нагрузками.

Red Hat отметила, что это премиальное предложение на основе подписки RHEL Premium, увеличивающее срок обслуживания за пределы традиционного десятилетнего периода, предназначено для высокорегулируемых отраслей, таких как финансовые услуги, телекоммуникации, государственное управление, здравоохранение, транспорт, производство и энергетика, где операционная согласованность и строгое соответствие нормативным требованиям имеют первостепенное значение.

Программа предлагает 14-летний жизненный цикл сопровождения основной версии RHEL — Red Hat Enterprise Linux 8/9/10: в дополнение к стандартному 10-летнему жизненному циклу поддержки и обслуживания заказчик получит ещё четыре года расширенного обслуживания. Как отметил ресурс OpenNET, ранее дополнительная платная поддержка в течение четырёх лет предоставлялась для выпуска RHEL 7. В рамках новой программы будет увеличен время дополнительной публикации обновлений для промежуточных выпусков (субрелизы RHEL 10.1, 10.2, 10.3 и т.п.).

Red Hat может предоставлять исправления безопасности для критических, важных и умеренных CVE с оценкой CVSS 7 или выше, как определено Red Hat в уведомлении о безопасности RHSA, а также срочные и отдельные исправления ошибок высокого приоритета согласно RHBA. Обновления с устранением уязвимостей с уровнем опасности CVSS 7 и выше, а также исправлением серьёзных ошибок для промежуточных веток теперь будет выпускаться в течение шести лет вместо двух лет Extended Update плюс ещё два года по отдельной подписке Extended Extended Update, что позволит сократить операции перехода на новые промежуточные выпуски в системах, обслуживающих непрерывно работающие критически важные сервисы.

Поддержка промежуточных выпусков будет осуществляться через релиз. Ветку RHEL 10 в целом планируют сопровождать до 2039 года, ветку RHEL 9 — до 2036 года, RHEL 8 — до 2033 года. Что касается других дистрибутивов, до 16 лет поддерживается SUSE Linux, 15 лет — Ubuntu, 10 лет (5 лет LTS + 5 лет Extended LTS) — Debian GNU/Linux, 2 года — openSUSE и 13 месяцев — Fedora Linux.

