ИИ не поможет: Gartner предрекает провал автоматизированному переносу древнего ПО с мейнфреймов

Большинство пользователей мейнфреймов, которые попытаются воспользоваться ИИ для миграции устаревшего кода на альтернативные платформы, потерпят неудачу, сообщил The Register со ссылкой на данные аналитической компании Gartner.

«Более 70 % проектов по уходу с рынка мейнфреймов, начатых в 2026 году, не принесут ожидаемых результатов из-за переоценки возможностей инструментов генеративного ИИ», — говорится в материале под названием «Too Big to Fail: Why Mainframe Exit Projects Are Likely to Fail in the Age of Generative AI», опубликованной Gartner на прошлой неделе.

Gartner также считает, что рынок услуг миграции с мейнфреймов с использованием ИИ вот-вот лопнет. «К 2030 году 75 % поставщиков, работающих на рынке “ухода с мейнфреймов”, либо изменят свои бизнес-модели, либо прекратят свое существование», — предупреждает компания. Пессимизм Gartner объясняется ролью мейнфреймов как хранилища критически важных приложений и данных в течение долгого периода. «Для большинства крупных предприятий огромный объём и взаимосвязанная сложность данных делают полную миграцию физически и финансово невозможной», — считают в Gartner.

Аналитики отметили, что мейнфреймы являются значительным источником технического долга и что генеративный ИИ очень полезен для выявления и описания этого долга. Вместе с тем они указали на то, что генеративный ИИ имеет «значительные ограничения, когда речь идет об автоматизированных переписывании и миграции устаревшего кода». «Также не учитываются уникальные возможности, которые предлагает мейнфрейм, например, сохранения той же производительности и пропускной способности после миграции», — добавили они.

В Gartner сообщили, что одной из причин, по которой поставщики предлагают ИИ для проектов по отказу от мейнфреймов, является «агрессивный спрос инвесторов на возможности ИИ как единственный показатель долгосрочного “здоровья” поставщика, вынуждающий поставщиков внедрять ИИ даже там, где это не требуется». Это давление усиливает опасения пользователей по поводу трудностей с поиском персонала для работы с мейнфреймами и технического долга.

Аналитики отметили «разрыв между “маркетинговым заявлениями” о генеративном ИИ и его реальными возможностями в трансформации кода». «Поддавшись обещаниям “кажущегося волшебным решения” в виде миграции и игнорируя подход, ориентированный на конкретную платформу (то есть, тщательную оценку рабочих нагрузок и выбор оптимальной платформы для соответствующих задач), мы наращиваем огромный технический долг и создаём критические риски для всего предприятия», — сообщается в статье Gartner.

В связи с этим пользователям предлагается искать способы улучшения своих систем, а не переходить на новые. «Стремление отказаться от мейнфреймов ослабевает, — пишут аналитики. — Клиенты всё больше осознают, что практически невозможно отказаться от мейнфреймов с приемлемыми затратами и рисками, что заставляет их отказаться от давней надежды на создание совершенного инструмента для осуществления этой миграции».

Согласно Gartner, мейнфреймы по-прежнему являются «ведущей платформой для некоторых критически важных приложений, даже с учётом продолжающегося стремления к облачным архитектурам». Публикацию Gartner позитивно восприняли в IBM, чьи акции резко упали после того, как Anthropic разрекламировала возможности своего инструмента Claude Code по преобразованию COBOL, что вызвало очередной виток спекуляций о том, что мейнфреймы, возможно, находятся на грани исчезновения. Аналогичное решение на базе Google Gemini во время анонса такого эффекта не вызвало.

