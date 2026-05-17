Мейнфреймы тоже «поржавеют»: для IBM z готовится поддержка Rust в ядре Linux

Ян Поленски (Jan Polensky) представил первый набор патчей под названием «s390: включение поддержки Rust и добавление необходимой архитектурной привязки», позволяющих реализовать поддержку языка программирования Rust в сборке ядра Linux для мейнфреймов IBM z. Поддержка уже реализована для архитектур x86-64, ARM, ARM64, LoongArch и RISC-V, но не для s390, отметил ресурс Phoronix. И если Fujitsu готова распрощаться с мейнфреймами, то IBM это направление пока забрасывать не планирует. Она даже намерена «подружит» их с Arm.

В примечаниях Ян Поленски сообщил, что поддержка Rust на s390 требует небольшого набора специфических для архитектуры компонентов, прежде чем можно будет использовать общую инфраструктуру ядра Rust: недостающие интерфейсы ассемблера, корректировка параметров сборки для избегания конфликтов и т.д. В настоящее время s390 требует «ночные» сборки rustc. Набор патчей затрагивает всего несколько десятков строк кода, поэтому есть надежда, они будут приняты уже в ядро Linux 7.2.

Как отметил ресурс The Register, использование нерелизных версий компилятора Rust, включающих самые свежие изменения, экспериментальные функции и новые возможности, что предполагает нестабильную работу, вряд ли будет воспринято с энтузиазмом многими консервативными компаниями, работающими с мейнфреймами. Тем не менее, набор патчей Поленски — значительный шаг.

Когда Rust был добавлен в ядро в 2022 году, The Register упомянул проблему, которая редко поднимается где-либо ещё: хотя ядро обычно компилируется с помощью GCC, стандартный компилятор Rust — rustc — основан на LLVM. Список бэкендов LLVM хотя и растёт, но гораздо короче, чем набор из 48 компиляторов GCC. Существует экспериментальный фронтенд GCC для Rust, но он ещё не готов к полноценному использованию. Само ядро Linux поддерживает компиляцию с использованием LLVM с версии ядра 6.9, выпущенной более двух лет назад.

