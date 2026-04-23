Gartner: нефтяной кризис не затормозит IT-индустрию — в ИИ готовы вкладываться все

 
gartner hardware анализ рынка ии прогноз финансы

На следующий день после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что война на Ближнем Востоке создаёт серьёзнейший энергетический кризис за мировую историю, агентство Gartner сообщила о вероятном росте расходов на IT почти на 3 п.п., сообщает The Register. Стремительный рост цен на нефть и газ, вызванный кризисом, по мнению Gartner, не имеет прямого влияния на расходы в IT. И хотя косвенное влияние на уверенность бизнеса и потребителей не исключено, это пока не подтверждается цифрами.

В Gartner прогнозируют, что мировые расходы на IT вырастут в 2026 году на 13,5 % до $6,31 трлн. В феврале агентство прогнозировало рост на 10,8 %, до $6,15 трлн. Подчёркивается, что цена на нефть мало соотносится с ростом расходов. Отчасти кризис оказал влияние лишь на цены на электричество в некоторых странах, например в АТР, где это стало реальной проблемой. Единственным значимым эффектом можно признать изменение уверенности бизнеса, но пока не произошло и этого.

За пределами сегментов облачной инфраструктуры и ИИ, инвестиции в IT тоже находятся в относительно нормальном состоянии. Расходы на потребительские IT-решения растут всего на 4,1 %, и то из-за изменения стоимости памяти. Даже рост корпоративных IT-расходов оценивается приблизительно в 7 %, а показатель в 13,5 % достигается только с учётом расходов гиперскейлеров. А без учёта ЦОД и ИИ-серверов общий рост расходов составит текущем году 7,2 %.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya/unsplash.com

Таким образом, строительство ЦОД, совместные разработки новых технологий для ИИ, создание ИИ-моделей и т.п. оказывают существенное влияние на рынок. При этом в долгосрочной перспективе, вероятно, корпоративные пользователи окупят инвестиции. Ожидается, что к 2026 году компании выйдут из периода «избавления от иллюзий» в отношении ИИ-проектов. Сейчас ожидания находятся на самом низком уровне и выход будет найден к началу 2027 года.

IT-руководители ищут ПО на базе ИИ у своих текущих поставщиков. Более мелкие проекты помогают добиться немедленных улучшений. В контексте ИИ-агентов в 2026 году ожидается гораздо больше провальных проектов, после чего индустрия выйдет на «плато продуктивности» — станет понятно, что именно следует делать с этими технологиями, а сами они станут более надёжными, предсказуемыми и стабильными, но это вряд ли произойдёт раньше 2030 года.

Впрочем, прогноз основан на предположении, что война на Ближнем Востоке будет «относительно кратковременным конфликтом». Если она продлится весь год, мир, вероятно, потеряет доверие к мировой экономике, и IT-бюджеты некоторых компаний могут пострадать от этого. Впрочем, даже если это произойдёт, в гонке поставщиков ИИ-технологий вряд ли что-то изменится, поскольку игроки этого рынка оперируют «четырёхлетними циклами».

