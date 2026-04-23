На следующий день после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что война на Ближнем Востоке создаёт серьёзнейший энергетический кризис за мировую историю, агентство Gartner сообщила о вероятном росте расходов на IT почти на 3 п.п., сообщает The Register. Стремительный рост цен на нефть и газ, вызванный кризисом, по мнению Gartner, не имеет прямого влияния на расходы в IT. И хотя косвенное влияние на уверенность бизнеса и потребителей не исключено, это пока не подтверждается цифрами.

В Gartner прогнозируют, что мировые расходы на IT вырастут в 2026 году на 13,5 % до $6,31 трлн. В феврале агентство прогнозировало рост на 10,8 %, до $6,15 трлн. Подчёркивается, что цена на нефть мало соотносится с ростом расходов. Отчасти кризис оказал влияние лишь на цены на электричество в некоторых странах, например в АТР, где это стало реальной проблемой. Единственным значимым эффектом можно признать изменение уверенности бизнеса, но пока не произошло и этого.

За пределами сегментов облачной инфраструктуры и ИИ, инвестиции в IT тоже находятся в относительно нормальном состоянии. Расходы на потребительские IT-решения растут всего на 4,1 %, и то из-за изменения стоимости памяти. Даже рост корпоративных IT-расходов оценивается приблизительно в 7 %, а показатель в 13,5 % достигается только с учётом расходов гиперскейлеров. А без учёта ЦОД и ИИ-серверов общий рост расходов составит текущем году 7,2 %.

Таким образом, строительство ЦОД, совместные разработки новых технологий для ИИ, создание ИИ-моделей и т.п. оказывают существенное влияние на рынок. При этом в долгосрочной перспективе, вероятно, корпоративные пользователи окупят инвестиции. Ожидается, что к 2026 году компании выйдут из периода «избавления от иллюзий» в отношении ИИ-проектов. Сейчас ожидания находятся на самом низком уровне и выход будет найден к началу 2027 года.

IT-руководители ищут ПО на базе ИИ у своих текущих поставщиков. Более мелкие проекты помогают добиться немедленных улучшений. В контексте ИИ-агентов в 2026 году ожидается гораздо больше провальных проектов, после чего индустрия выйдет на «плато продуктивности» — станет понятно, что именно следует делать с этими технологиями, а сами они станут более надёжными, предсказуемыми и стабильными, но это вряд ли произойдёт раньше 2030 года.

Впрочем, прогноз основан на предположении, что война на Ближнем Востоке будет «относительно кратковременным конфликтом». Если она продлится весь год, мир, вероятно, потеряет доверие к мировой экономике, и IT-бюджеты некоторых компаний могут пострадать от этого. Впрочем, даже если это произойдёт, в гонке поставщиков ИИ-технологий вряд ли что-то изменится, поскольку игроки этого рынка оперируют «четырёхлетними циклами».

