Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн

Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по глобальному рынку ИИ: отрасль демонстрирует стремительный рост, чему способствует высокий спрос на высокопроизводительные серверы и сетевые компоненты, платформы IaaS и пр. Затраты в области ИИ в 2025 году составили $1,764 трлн, а в 2026-м, как ожидается, превысят $2,5 трлн, увеличившись практически в полтора раза.

Аналитики выделяют восемь ключевых отраслевых направлений: это ИИ-инфраструктура, ИИ-сервисы, ИИ-модели, средства ИИ-кибербезопасности, программное обеспечение для ИИ, платформы разработки ИИ-приложений, ИИ-платформы для наук о данных и машинного обучения, а также данные для ИИ.

В 2025 году наибольшую выручку обеспечили инфраструктурные решения — $975,58 млрд. ИИ-сервисы принесли $436,35 млрд, а софт — $282,9 млрд. На средства кибербезопасности пришлось $25,92 млрд, на ИИ-модели — $15,49 млрд, на платформы машинного обучения — $21,29 млрд, на платформы разработки — $6,59 млрд. В сегменте данных затраты оцениваются в $826 млн.

В 2026 году прогнозируется рост по всем перечисленным направлениям. В частности, полагают специалисты Gartner, расходы в области ИИ-инфраструктуры достигнут $1,43 трлн, в сфере ИИ-сервисов — $585,53 млрд. На софт, по оценкам, будет затрачено около $453,21 млрд, на средства безопасности — $51,35 млрд. Приблизительно $32,6 млрд пойдёт на ИИ-модели, $29,93 млрд — на ИИ-платформы для наук о данных и машинного обучения. В сегменте платформ разработки затраты поднимутся до $8,42 млрд, в сфере данных — до $3,13 млрд.

Таким образом, суммарные расходы в области ИИ в 2026 году составят около $2,595 трлн, что будет соответствовать росту на 47 % по отношению к предыдущему году. В 2027-м ожидается дальнейшее расширение рынка — до $3,493 трлн.

