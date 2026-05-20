«Байкал Электроникс» готовит ИИ-ускорители с FP8-производительностью до 1 Пфлопс и совместимостью с CUDA

Российская компания «Байкал Электроникс» на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде раскрыла информацию о собственных ИИ-ускорителях Baikal-AI-E1000 и Baikal-AI-D1000. Первый ориентирован на выполнение задач на периферии, второй — в дата-центрах.

Известно, что изделие Baikal BE-AI-D1000 получит от 48 до 64 Гбайт памяти типа GDDR. Производительность в режиме FP8 заявлена на уровне 1000 Тфлопс (1 Пфлопс), на операциях FP16 — 500 Тфлопс. Таким образом, новинка сможет составить конкуренцию решениям NVIDIA L40S. Ориентировочная цена составит $10 тыс.

Для ускорителя Baikal BE-AI-D1000 планируется реализовать совместимость с экосистемой CUDA. По заявлениям «Байкал Электроникс», устройство рассматривается в качестве компонента суверенных дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки. Вывести устройство на коммерческий рынок компания рассчитывает в 2029–2030 годах.

В свою очередь, Baikal-AI-E1000 станет альтернативой модулю NVIDIA Jetson Orin NX. Для этого решения уже разработано GPGPU-ядро, построенное на базе FPGA. Указываются тактовая частота и энергопотребление — до 2 ГГц и не более 30 Вт.

Кроме того, «Байкал Электроникс» представила архитектуру ИИ ЦОД с серверами, оснащёнными отечественными комплектующими. Помимо ускорителя Baikal BE-AI-D1000, в таких системах предлагается задействовать процессор Baikal S2, выполненный на архитектуре Neoverse-N2 (ARMv9). Ранее говорилось, что чип получит 128 ядер с частотой на уровне 3 ГГц, 8 каналов DDR5, 192 линии PCIe 5.0, поддержку CXL 2.0 и CCIX 2.0.

Нужно также отметить, что «Байкал Электроникс» столкнулась с трудностями при производстве своих процессоров из-за сформировавшейся геополитической обстановки. В результате, компания была вынуждена отменить выпуск и продажи изделий Baikal-S. Позднее появилась информация, что отгрузки этих чипов будут возобновлены.