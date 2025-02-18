Поставки российских процессоров Baikal-S возобновятся в конце 2025 года

Компания «Байкал Электроникс», по сообщению CNews, получила декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС на серийный выпуск серверных процессоров Baikal-S и их продажи в России. Поставки чипов, как ожидается, возобновятся в конце 2025 года.

Чипы Baikal-S насчитывают 48 ядер Arm Cortex-A75, поддерживают память DDR4-3200 МГц, имеют 80 линий PCIe 4.0 и два интерфейса 1GbE. Первая партия процессоров была получена в конце 2021 года. Изначально предполагалось, что производством изделий займётся TSMC с применением 16-нм технологии. Однако TSMC отказалась обслуживать российских заказчиков, и с выпуском Baikal-S возникли сложности. В результате, летом 2022-го «Байкал Электроникс» отменила производство и продажи этих процессоров.

Но в конце 2024 года стало известно о том, что в Россию поступила партия из 1 тыс. чипов Baikal-S. Говорилось, что почти все они достались некой крупной компании с государственным участием. При этом несколько сотен чипов были распределены по госпроектам и проданы другим производителям. И вот теперь сообщается, что выпуск изделий Baikal-S возобновится.

В документах ЕАЭС в качестве места производства процессоров значится город Красногорск в Московской области, где находится один из офисов «Байкал Электроникс». Но по факту чипы будут изготавливаться на неназванном предприятии в Азии. Участники рынка считают, что изделия Baikal-S будут востребованы прежде всего среди тех отечественных производителей, которым необходимо выполнять «балльные обязательства», чтобы попадать в реестр российской продукции Минпромторга.

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