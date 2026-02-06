Cerebras привлекла ещё $1 млрд инвестиций после сделки с OpenAI

Через четыре месяца после завершения раунда финансирования в объёме $1,1 млрд Cerebras Systems заявила о привлечении ещё $1 млрд, во многом от прежних инвесторов, сообщает Datacenter Dynamics. Сделку серии H возглавила Tiger Global, к ней присоединились AMD, Fidelity Management, Atreides Management, Alpha Wave Global, Altimeter, Coatue, 1789 Capital и другие компании. Сегодня оценка рыночной капитализации Cerebras составляет $23 млрд.

Новый раунд привлечения средств объявлен через несколько недель после того, как компания заключила с OpenAI сделку на $10 млрд. Cerebras сегодня предлагает суперчип WSE-3 с 4 трлн транзисторов, это в 19 раз больше, чем может обеспечить NVIDIA Blackwell B200. Чип включает 44 Гбайт SRAM, что, как считается, позволяет добиться большей скорости инференса и меньше зависеть от поставок всё более дефицитных HBM и DDR.

В сентябре 2024 года Cerebras подала заявку на IPO. Тогда компания сообщала, что в I полугодии 2024 года её выручка составила $136,4 млн, это более чем в 10 раз выше год к году. Убытки за тот же период сократились с $77,8 млн до $66,6 млн. В 2025 году компания отозвала заявку на IPO, посчитав, что документ более не отражает состояние бизнеса. В частности, в 2025 году значительно выросла выручка и теперь компания рассчитывает повторно подать документы для выхода на биржу уже во II квартале 2026 года.

