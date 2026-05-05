Cerebras объявила о запуске IPO с оценкой капитализации в $26 млрд

Компания Cerebras Systems объявила о планах начать так называемое роуд-шоу — серию встреч с потенциальными инвесторами — в рамках подготовки в первичному публичному размещению (IPO) своих акций. Заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на размещение 28 млн своих обыкновенных акций класса А на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером CBRS компания подала 17 апреля. Cerebras также сообщила о планах предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 4,2 дополнительных акций своих обыкновенных акций класса А.

Ожидается, что цена акции во время IPO составит от $115,00 до $125,00. При верхней границе диапазона Cerebras будет оцениваться до $26,62 млрд, что сделает ее крупнейшей компанией, специализирующейся исключительно на чипах для ИИ, на бирже за последнее время. Это размещение также рассматривается как важный барометр для оценки рыночного энтузиазма в отношении инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

В качестве ведущих андеррайтеров, несущих основную ответственность за заполнение книги заявок при размещении, выступят банки Morgan Stanley, Citigroup, Barclays и UBS Investment Bank. Им окажут помощь Mizuho и TD Cowen. А Needham & Company, Craig-Hallum, Wedbush Securities, Rosenblatt, Academy Securities, Credit Agricole CIB, MUFG и First Citizens Capital Securities выступят в качестве соорганизаторов. Размещение будет осуществляться только посредством проспекта. Заявление о регистрации ценных бумаг было подано в SEC, но ещё не вступило в силу.

Cerebras пользуется поддержкой серьёзных инвесторов. Ранее в этом году компания завершила раунд финансирования в размере $1 млрд, возглавляемый технологическим инвестиционным гигантом Tiger Global при участии Benchmark, Fidelity Management, Altimeter, AMD и Coatue, а также других известных институциональных инвесторов. После его проведения оценка рыночной капитализации Cerebras составляет $23 млрд.

Следует отметить, что это вторая попытка Cerebras провести первичное публичное размещение акций. Компания отозвала свою предыдущую заявку на IPO в октябре прошлого года. Её возвращение сейчас — на фоне усиливающегося интереса к инвестициям в ИИ и более широкого восстановления рынка IPO — привлекло значительно большее внимание рынка. В отличие от прошлогоднего незаметного отзыва, Cerebras возвращается с высокими финансовыми показателями и крупными клиентскими контрактами. В частности, она заключила соглашение с OpenAI на сумму $20 млрд на поставку в течение следующих трёх лет ИИ-ускорителей в дополнение к предыдущей сделке на $10 млрд.

