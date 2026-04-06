Венчурное финансирование в США достигло рекордных $267 млрд, но львиная доля пришлась на OpenAI, Anthropic и xAI

Согласно данным ежеквартального отчёта PitchBook-NVCA Venture Monitor, в I квартале 2026 года венчурное финансирование в США достигло рекордных масштабов. Этому способствовали несколько крупных сделок в сфере ИИ, изменивших инвестиционный ландшафт, сообщает Silicon Angle. В сфере IPO также наблюдается рост — проведено 15 размещений акций с привлечением венчурного капитала. В 2026 году ожидается порядка 60 IPO, что ниже исторических норм, но выше, чем в 2025 году.

В отчётном квартале стоимость сделок составила $267,2 млрд, это более чем вдвое выше, чем предыдущий квартальный рекорд. Впрочем, значительная доля инвестиций приходится всего на несколько компаний. Крупные средства привлекли ведущие ИИ-бизнесы: OpenAI получила $122 млрд, Anthropic привлекла $30 млрд, xAI — $20 млрд, Waymo — $16 млрд, а Databricks — $7 млрд. В целом на пять сделок приходится 73 % от всех венчурных инвестиций в США за прошедший квартал. Если не учитывать крупнейшие сделки, в целом рынок остался довольно стабильным, его объём составил $72,2 млрд — средства получили 4595 компаний, приблизительно те же результаты характерны и для последних кварталов.

Всего в минувшем квартале на связанные с ИИ бизнесы пришлось 89 % от общего объёма сделок в США, всё чаще внедрение ИИ рассматривается как необходимое условие для привлечения средств в различные сферах, от здравоохранения и корпоративных технологий до пользовательских приложений. При этом растёт разрыв между финансированием крупных ИИ-платформ и экосистемой стартапов.

Что касается продажи активов, то и здесь установлен новый квартальный рекорд — $347,3 млрд. Впрочем, в немалой степени статистика «искажена» компанией SpaceX, слившейся с xAI, которая была оценена в $250 млрд. Без учёта связанной с xAI сделки объём продаж составил $97,3 млрд, это наиболее высокий показатель с конца 2021 года. Также в минувшем квартале Googe закрыла сделка по покупке Wiz за $32 млрд. Это крупнейшая в истории покупка стартапа, финансируемого венчурным капиталом. Marvell купила Celestial AI за $5,5 млрд (с учётом бонусов), а Palo Alto Networks — Chronosphere за $3,4 млрд.

С привлечением средств ситуация тоже продолжает улучшаться, но всё ещё остаётся нестабильной. За прошедший квартал венчурные фонды привлекли $47,8 млрд, но распределение средств происходило очень неравномерно. Так, на созданный Thrive Capital Management фонд пришлось $9 млрд — это приблизительно пятая часть привлечённых за квартал средств. В целом институциональные инвесторы предпочитают вкладываться в крупные венчурные фонды, оставляя гораздо меньше ресурсов альтернативным управляющим, которым гораздо труднее привлечь финансы.

В Европе активность венчурных сделок в тот же период была довольно высокой благодаря нескольким крупным раундам финансирования ИИ-стартапов. Тем не менее ситуация с венчурным капиталом в Европе оставалась «сдержанной», приблизительно на уровне того же, весьма слабого 2025 года на фоне сложностей с привлечением капитала.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок с 2023 года стабильно демонстрирует около 3–3,5 тыс. сделок за квартал. Главная проблема на местном венчурном рынке, характерная и для I квартала 2026 года — слабая активность продаж, поскольку количество сделок и их стоимость не только не растут, но даже снижаются — фактически продать стартапы и вывести их на IPO стало сложнее, что мешает вернуть вложенные средства.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: