Google завершила сделку по покупке Wiz за $32 млрд, обеспечив облачным клиентам новые инструменты защиты

Google анонсировала закрытие крупнейшей покупки компании в своей истории — Wiz считается ведущей платформой по обеспечению безопасности для облачных и ИИ-сред. Бизнес Wiz присоединится к Google Cloud в миссии по защите клиентов во всех облачных экосистемах.

Google подчёркивает, что в эпоху ИИ всё больше компаний и правительств переносят важные данные в облака. Поскольку организации действуют в облачных средах и активно используют ИИ, злоумышленники тоже применяют искусственный интеллект для атак с повышенной скоростью и интенсивностью.

По данным Google, Wiz предлагает простую в использовании платформу безопасности с глубоким знанием облачных сред и особенностей программирования — компания способна работать со всеми ключевыми облачными средами и помогает реагировать на инциденты кибербезопасности. Это дополнит облачные возможности Google Cloud, включая её собственные механизмы и инструменты киберзащиты.

Вместе компании предоставят унифицированную платформу безопасности, позволяющую организациям распознавать угрозы, предотвращать их и реагировать на них. Это поможет противостоять даже угрозам нового типа, организованным с помощью ИИ, защищать ИИ-модели и использовать искусственный интеллект для помощи экспертам в сфере информационной безопасности. Платформа также предоставит набор инструментов, процессов и политик для всех ключевых облачных сред на всех уровнях.

Объединённые возможности упростят обеспечение мультиоблачной безопасности, расширяя возможности компаний по использованию облаков разных провайдеров. Компании и правительства смогут оптимизировать и автоматизировать защиту, одновременно масштабируя команды, занимающиеся обеспечением кибербезопасности, и снижая стоимость этой защиты.

Комбинированная платформа также поможет защитить и малый бизнес, часто не имеющий опыта и ресурсов для самозащиты от всё более сложных и разрушительных киберугроз.

Продукты Wiz, по данным Google, будут по-прежнему доступны во всех ключевых облачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure и Oracle Cloud. При этом Google Cloud продолжит предоставлять клиентам выбор, предлагая партнёрские решения по обеспечению безопасности в Google Cloud Marketplace.

Google пыталась приобрести Wiz ещё в 2024 году, предложив $23 млрд, но руководство стартапа отказалось от сделки, намереваясь выйти на биржу вместо превращения в дочернюю структуру Google. Wiz провела 7 раундов финансирования, в ходе которых привлекла $1,9 млрд, включая раунд в $1 млрд при капитализации в $12 млрд в мае 2024 года . Весной 2025 года Google предложила стартапу уже $32 млрд. 10 % этой суммы Google обязана была выплатить стартапу, если покупка в итоге не состоится. Сделка значительно расширит портфель услуг облачной безопасности Google.

