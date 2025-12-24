Google Cloud и Palo Alto Networks заключили партнёрское соглашение на $10 млрд

Облачная платформа Google Cloud и калифорнийская компания Palo Alto Networks, специализирующаяся на услугах в области информационной безопасности, по информации Reuters, заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили осведомлённые лица, в договоре прописано обязательство Palo Alto Networks выплатить Google Cloud сумму, «приближающуюся к $10 млрд». На сегодняшний день это крупнейшая сделка в истории облачной площадки. Сами компании отказались комментировать финансовые условия контракта.

По словам президента Palo Alto Networks Би Джей Дженкинса (BJ Jenkins), часть средств в рамках соглашения пойдёт на перенос существующих сервисов компании в облако Google Cloud. Кроме того, значительная сумма выделяется ​​на развёртывание новых сервисов в сфере кибербезопасности, использующих технологии ИИ.

Отмечается, что ИИ оказывает двоякое влияние на сектор ИБ. С одной стороны, нейросетевые технологии помогают в выявлении уязвимостей и новых атак, а также в автоматизации рутинных задач по защите IT-инфраструктуры. Но, с другой стороны, злоумышленники также берут на вооружение ИИ для написания вредоносного кода, поиска дыр в ПО и пр. Кибератаки всё чаще совершаются с использованием тех же инструментов генеративного ИИ, которые поставщики ИБ-услуг применяют для усиления защиты.

На фоне стремительного расширения ИИ-рынка и Google, и Palo Alto Networks инвестируют значительные средства в решения нового поколения для обеспечения безопасности. В частности, Google в марте уходящего года объявила о покупке стартапа Wiz, работающего в области информационной безопасности: сумма сделки составляет $32 млрд. В свою очередь, Palo Alto Networks внедрила решения на основе ИИ в октябре, после чего сообщила о планах по покупке разработчика средств мониторинга для ИИ-платформ Chronosphere за $3,35 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: