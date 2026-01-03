Brookfield готова побороться с гиперскейлерами, запустив облако Radiant с «бюджетной» ИИ-инфраструктурой

Один из крупнейших управляющих инвестициями в альтернативные активы — компания Brookfield Asset Management может стать неожиданным соперником гиперскейлерам. Она намерена предложить собственные, недорогие облачные сервисы, сообщает Silicon Angle. Как свидетельствует доклад в The Information, компания планирует запустить облачный бизнес, который будет сдавать в аренду ИИ-чипы напрямую клиентам. Компания предложит бизнес-модель, которая позволит снизить стоимость строительства и эксплуатации ИИ ЦОД.

Новый бизнес будет управляться подразделением Brookfield Radiant в связке с новой инфраструктурной программой стоимостью $100 млрд, анонсированной в ноябре 2025 года. Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund уже выделил на инициативу $10 млрд, половина из которых поступит от отраслевых партнёров, включая NVIDIA и Kuwait Investment Authority (KIA). Ранее Brookfield и Qatar Investment Authority (QIA) объявили о создании совместного предприятия на $20 млрд для инвестиций в ИИ-инфраструктуру в Катаре и на других международных рынках.

Фонд поддерживает новые проекты ЦОД во Франции, Катаре и Швеции, а Radiant, как ожидается, первой получит право получить эти мощности. Если мощности не будут освоены, Brookfield планирует сдавать их в аренду сторонним операторам в рамках более традиционных схем. Если планы Brookfield действительно будут реализованы, Radiant теоретически сможет конкурировать с AWS и Microsoft Azure. Правда, основное преимущество Radiant перед остальными гиперскейлерами связано с многомиллиардными инвестициям Brookfield в энергетический сектор.

В компании заявили, что такие актив смогли бы помочь контролировать ключевые элементы цепочки создания стоимости в сфере ИИ, что недоступно обычным облачным соперникам. Поскольку AWS, Microsoft и другим гиперскейлерам необходимо продемонстрировать отдачу от своих инвестиций в ИИ, запуск сервисов Radiant, вероятно, заставит их оптимизировать свою энергетическую логистику для своих дата-центров — для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: